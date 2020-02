Pizza Doce abruzzese: come preparare la ricetta

Come ottenere il dolce della tradizione abruzzese, soffice, bagnato con caffè e Alchermes e farcito con crema e cioccolato: la Pizza Doce

La Pizza Doce (detta anche Pizza Dogge o Pezz a Dagg) non ha nulla a che vedere con la pizza, come parrebbe ad istinto. Si tratta infatti di un dolce della tradizione abruzzese. Storicamente era il dolce delle feste; quello che veniva preparato dalle donne di casa in occasione di compleanni, matrimoni, battesimi per chiudere i banchetti. Una leggenda vuole addirittura che ai promessi sposi fossero regalate ingenti quantità di ingredienti per farlo realizzare per il giorno del “si”.

Di Pizza doce, come avviene un pò per tutti i dolci, esistono varie versioni. C’é chi alterna al Pan di Spagna marmellata d’uva condita con cannella, cioccolato, mandorle tostate e crema pasticcera; chi aggiunge caffè e cioccolato. Noi vogliamo oggi proporvi la ricetta, pubblicata anche sulla pagina Facebook Laura Dolci & Salati (che ci ha fornito anche la foto) per preparare una torta di pan di spagna tagliato a dischi, bagnato con caffè, alchermes e farcito con crema e cioccolato.

Ingredienti

6 uova

250 g di zucchero

150 g di manitoba

100 g di farina

1 cucchiaio di lievito setecciato

sale (quanto basta)

Per la crema

1 l di latte

buccia di limone

una stecca di cannella

8 tuorli

8 cucchiai di zucchero

8 cucchiai di farina

100 g di cioccolato fondente

Inoltre:

caffè zuccherato (quanto basta)

Alchermes (quanto basta)

4 cucchiai cacao amaro

4 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di fecola

100 g di mandorle

Preparazione

Per il pan di Spagna – Montare le uova con lo zucchero e un pizzico di sale. Unire la Manitoba, la farina e il lievito setacciate insieme. Mescolare delicatamente con una frusta a mano. Versare nello stampo unto, infarinato e foderato con carta forno sul fondo. Cuocere a 160 gradi ventilato per circa 45 minuti.

– Montare le uova con lo zucchero e un pizzico di sale. Unire la Manitoba, la farina e il lievito setacciate insieme. Mescolare delicatamente con una frusta a mano. Versare nello stampo unto, infarinato e foderato con carta forno sul fondo. Cuocere a 160 gradi ventilato per circa 45 minuti. Per la crema – In un pentolino scaldare il latte con la buccia di limone e la stecca di cannella. In un tegame mescolare i tuorli con lo zucchero e la farina. Unire il latte bollente e cuocere fino ad addensare. Dividere a metà e in una parte aggiungere il cioccolato fondente tritato. Girare velocemente fino a far sciogliere il cioccolato. Raffreddare.

– In un pentolino scaldare il latte con la buccia di limone e la stecca di cannella. In un tegame mescolare i tuorli con lo zucchero e la farina. Unire il latte bollente e cuocere fino ad addensare. Dividere a metà e in una parte aggiungere il cioccolato fondente tritato. Girare velocemente fino a far sciogliere il cioccolato. Raffreddare. Dividere il pan di Spagna in tre dischi. Bagnare il primo strato con caffè zuccherato e mischiato con un po’ di latte. Coprire con la crema al cioccolato.

Mettere il secondo strato e bagnare con Alchermes diluito con un po’ d’acqua. Coprire con la crema gialla. Mettere il terzo strato di pan di Spagna e bagnare con Alchermes diluito. Coprire con la crema avanzata, anche sui bordi.

Mettere in frigo per qualche ora. In un pentolino mischiare il cacao amaro, lo zucchero e la fecola. Stemperare con un pò di latte, mescolare ed unire il resto del latte. Cuocere, sempre mescolando, fino a quando inizia ad addensare. Raffreddare. Ricoprire la torta. Tritare le mandorle e cospargere la torta.

SCOPRI LE ALTRE RICETTE DI ABRUZZONEWS