Castagnole di Carnevale: come preparare la ricetta

Bastano semplici ingredienti per ottenere questi golosissimi bocconcini di pasta fritta, fragranti in copertura e morbidi all’interno

Uno dei dolci tipici del periodo di Carnevale sono le castagnole, così denominate per la piccola dimensione e la somiglianza con le castagne. Fanno parte della tradizione culinaria di molte Regioni, tra cui l’Abruzzo. Questi dolci sono dei bocconcini di pasta fritta, con una copertura fragrante all’esterno e una parte morbida all’interno; rotolate nello zucchero a velo sono golosissimi per tutti e non possono mancare sulla tavola insieme a chiacchiere, cicerchiata e zeppole (anche se queste ultime sono il dolce per antonomasia della Festa del papà). Questi dolci romagnoli sono dei piccoli bocconi di pasta fritta.

La ricetta é molto antica, ovviamente nel tempo ha subito modifiche e adattamenti; ne sono state rinvenute quattro versioni in un manoscritto risalente al ‘700 trovato nell’Archivio di Stato di Viterbo, una delle quali prevede la cottura in forno e non fritta, anticipando cosi ciò che oggi si intende per “versione light”.

Gli ingredienti principali sono pochi e semplici: uova, zucchero, farina, burro e scorza di limone. Dopo averli impastati si formano delle palline grandi come una noce che vengono poi fritte in olio bollente. Ne esistono, però, varie tipologie: fritte, fatte al forno, ripiene con ricotta, crema pasticcera o cioccolato, con l’aggiunta di rum, alchermes o miele.

Di seguito scopriremo insieme come fare castagnole morbidissime con la nostra ricetta classica. La preparazione semplice e veloce. Il segreto consiste nel friggerle a regola d’arte. L’olio deve essere portato ad un massimo di 175°C : una temperatura bassa bagnerebbe le castagnole di olio mentre una temperatura troppo alta le farebbe bruciare all’esterno lasciandole crude all’interno. Per capire quando é il momento di friggere le castagnole é sufficiente buttare un pezzettino di impasto nell’olio: se sale a galla é il momento giusto.

Ingredienti

370 g di farina

80 g di zucchero

3 uova

60 g di burro

1 cucchiaino da caffè di lievito vanigliato

1 limone grattugiato

zucchero a velo

sale

olio per frittura

Preparazione

Fate ammorbidire il burro in una terrina.

Incorporate lo zucchero e poi le uova, una alla volta.

Mescolate e unire anche la buccia grattugiata del limone, un pizzico di sale e la farina fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo. Alla fine aggiungete il lievito setacciato.

Avvolgete l’impasto con della pellicola da cucina e lasciatelo riposare in frigorifero per circa un’ora.

Dopo aver fatto riposare l’impasto, staccatene dei pezzetti e formate delle palline.

Friggete le palline in abbondante olio bollente fino a che non assumono un colore dorato.

Togliere le palline dall’olio con l’aiuto di una schiumarola e metterle ad asciugare su carta assorbente.

Prima di servirle, spolverarle con zucchero a velo.