Biscotti dell’Avvento, tra storia e tradizione: come preparare la ricetta

La ricetta e il procedimento per ottenere facilmente e in modo conviviale dolci genuini e perfetti per il periodo natalizio

Ieri siamo ufficialmente entrati nell’Avvento, che nella tradizione cristiana è il periodo di preparazione e di attesa al Natale, in cui un’atmosfera di pace e contemplazione si diffonde lentamente nell’aria. É il periodo scandito da riti religiosi, come quello di accendere un cero ogni domenica delle quattro settimane che lo compongono, ma anche da tradizioni gastronomiche come ad esempio la preparazione dei biscotti.

I biscotti dell’Avvento sono una tradizione tipica dei paesi del nord Europa, che però da qualche anno si é diffusa anche nel nostro Paese. Da dove provenga non é certo: secondo una teoria, già nel Medioevo i biscotti venivano preparati nei conventi con ingredienti pregiati e spezie costose, per essere poi distribuiti ai poveri a Natale. Oggi la preparazione dei biscotti è vista come un un momento in cui la famiglia si unisce, moltoimportante, tanto che in molti Paesi si organizzano appositamente corsi per bambini e adulti.

Prepare la ricetta é facilissimo: bastano un po’ di pasta frolla e tanti stampini di forme diverse. L’impasto è pronto in pochi passaggi e il profumo di cannella e spezie che proverrà dai vostri forni non potrà che lasciarvi soddisfatti. Vediamo insieme come preparare i biscotti.

Ingredienti

250g farina

150 g burro

100 g zucchero

2 tuorli

scorza di limone

1 pizzico di sale

cannella q.b.

zenzero q.b.

1/2 bustina di lievito per dolci

Preparazione

Sbattere il burro ammorbidito con lo zucchero a velo.

Incorporare la scorza di limone e il sale.

Unire mescolando, i tuorli d’uovo

Aggiungere la farina, mescolata al lievito, ed impastare velocemente con le dita fino a quando l’impasto è compatto.

Fare riposare la pasta in frigorifero per circa un’ora (ma si puòpreparare anche il giorno prima)

Stendere la pasta, ritagliarla con le formine apposite e cuocere in forno a 180°C per 6-7 minuti.

Fare raffreddare i biscotti e spolverare con zucchero a velo.