Giornata mondiale della pizza: origine, ricetta e curiosità

Del piatto più amato si parla già in un documento del 31 gennaio 1201, presente presso la biblioteca della diocesi di Sulmona-Valva

Tonda, al taglio o al metro; classica come la napoletana o alla romana sfiziosa come l’americana con le patatine fritte o la hawaiana con prosciutto e ananas. La pizza, in tutte le sue molteplici versioni, è il piatto più conosciuto e amato nel mondo. Oggi, domenica 17 gennaio é celebrata nel World Pizza Day, una speciale giornata in cui festeggiare il simbolo della cucina italiana, che quest’anno cade proprio nel giorno in cui lristoranti e pizzerie, sulla base delle nuove disposizioni governative per arginare la diffusione del Coronavirus, sono costrette ancora una volta a tenere la serranda abbassata.

La festa è stata istituita nel 2017, dopo il riconoscimento “L’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano” come Patrimonio culturale dell’umanità da parte dell’Unesco. La data é tutt’altro che casuale: é stata, infatti, scelta in onore di Sant’Antonio Abate, patrono dei fornai e dei pizzaioli. Un tempo e famiglie storiche di quest’arte erano solite festeggiare il Santo protettore chiudendo le proprie pizzerie e rifugiarsi in famiglia attorno ad un grande fuoco propiziatorio.

La storia della pizza é lunga, complessa e incerta. In assoluto, le prime attestazioni scritte della parola “pizza” risalgono al latino volgare della città di Gaeta nel 997. Un successivo documento, scritto su pergamena d’agnello, di locazione di alcuni terreni e datato sul retro 31 gennaio 1201 presente presso la biblioteca della diocesi di Sulmona-Valva, riporta la parola “pizzas” ripetuta due volte.

Già comunque nell’antichità focacce schiacciate, lievitate e non erano diffuse presso gli Egizi e i Romani (offa). Benché si tratti ormai di un prodotto diffuso in quasi tutto il mondo, la pizza è un piatto originario della cucina napoletana. La ricetta tradizionale prevede come ingredienti: pomodoro, mozzarella di bufala campana, basilico e olio d’oliva. E la cottura è rigorosamente nel forno a legna.

Complice il lockdown, la pizza, fatta in casa o da asporto, è stato il piatto cult del 2020. Secondo una ricerca di Human Highway per Galbani, negli ultimi dodici mesi la media di pizze cucinate nelle famiglie italiane è passata da 1,9 al mese nel 2019 alle 2,9 nel 2020. A riscoprire questa passione sono stati i giovani compresi nella fascia tra i 18 e i 24 anni, con una media mensile pari a 3,6 pizze. I più grandi impastatori sono stati i nuclei familiari composti da sei o più pers0ne, che hanno preparato la pizza almeno ogni settimana, con una media di 4,8 pizze al mese.

É andata bene anche la pizza da asporto o ordinata con delivery: basti pensare che nel 2020 ne sono stati consegnati a domicilio circa 135.000 metri quadrati di pizza Margherita, pari a venti campi da calcio.

Vi proponiamo di seguito la ricetta per una semplicissima e classicissima pizza napoletana da preparare tra le mura domestiche.

Ingredienti (per 3 pizze)

Per l’impasto:

300 gr di farina’0

200 gr di farina manitoba

400 gr di acqua

3 gr di lievito di birra fresco ( 1, 5 gr di lievito di birra secco)

1 cucchiaio di olio extravergine

sale q.b.

Per il condimento (per ogni pizza):

120 gr di pomodori pelati

100 gr di fiordilatte sgocciolato

basilico fresco in foglie

olio extravergine

sale

Preparazione

Sciogliete il lievito nell’acqua

Aggiungete la farina

Aggiungete il sale.

Mescolate per 30-40 secondi fino ad ottenere un impasto grezzo e piuttosto soffice

Coprite e lasciate lievitare 2 ore circa fino al raddoppio del volume

Formate tre panini di pasta

Mettete la pasta in un tegame oliato. Coprite e fate lievitare almeno 30 minuti o anche di più fino a due ore.

Dopo la lievitazione, schiacciate in maniera uniforme lasciando il bordo più spesso.

Condite col pomodoro e poi aggiungete mozzarella fresca e un goccio di olio e origano

Accendete il forno a 250° per 20-30 minuti.

Informate e lasciate cuocere per 4-5 minuti