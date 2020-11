Zucca: proprietà, valori nutrizionali, calorie e ricette

Il must della tavola autunnale é povero di calorie ma ricco di proprietà, diuretico e calmante; la sua polpa si presta a molteplici ricette

Le origini della coltivazione della zucca sono incerte. La testimonianza più antica proviene dal Messico, dove sono stati trovati semi di zucca risalenti al 7000/6000 a.C.

La zucca appartiene alla grande famiglia delle Cucurbitacee, della quale fanno parte molteplici varietà. Le specie più note sono la Cucurbita maxima, che ha una forma voluminosa e appiattita in alto ed é caratterizzata da una spessa buccia verde solcata da striature longitudinali e la Cucurbita moschata, che, invece, ha una forma allungata, cilindrica di colore verde/arancione e ha una polpa dolce e tenera.

Proprietà della zucca

La zucca è un alimento povero di calorie ma ricco di proprietà e utile per la sua azione diuretica e calmante.

Per 100 grammi di prodotto apporta soltanto 18 Kcal: ciò è dovuto all’ingente quantità d’acqua in essa contenuta, stimata addirittura intorno al 94,6%. I carboidrati ammontano al 3,5%, mentre le proteine, ne costituiscono solo l’1,1%. I grassi, pressoché assenti, rappresentano circa lo 0,1%. É inoltre ricco di caroteni, fosforo, ferro, magnesio e potassio; buono anche il quantitativo di vitamina A e C e di vitamine del gruppo B.

Gli usi in cucina

I semi possono essere consumati previa salatura ed essiccazione mentre i fiori sono ottimi in pastella fritti oppure scottati in padella. La polpa di zucca si presta a mille ricette: si consuma cucinata al forno, al vapore, nel risotto o nelle minestre, fritta nella pastella, nel ripieno di tortelli, in marmellate e in torte dolci e salate.

Torta di zucca salata: come preparare la ricetta

La torta di zucca salata é piatto tipico autunnale semplice e prelibati, di facile preparazione e dal gusto goloso. Perfetta come antipasto e come secondo, può essere servita in tavola sia calda sia fredda.

Ingredienti

Per la pasta:

300 grammi di farina,

2 cucchiai d’olio, sale,

acqua tiepida q.b.,

1/2 bicchiere di vino bianco (facoltativo).

Per il ripieno:

1 kg di zucca gialla

3 uova

1 cipolla

1 dl di olio

maggiorana

20 grammi di funghi secchi

100 grammi di ricotta

100 grammi di grana grattugiato,

noce moscata

pepe.

Preparazione

Preparate la sfoglia impastando farina, acqua, sale e vino fino ad ottenere una pasta morbida.

Dividete l’impasto in due parti, copritelo con un canovaccio umido e fatelo riposare per un’ora.

Pulite la zucca, tagliatela e fatela cuocere leggermente.

Versate la zucca in un terrina, aggiungete i funghi ammollati, le uova, il grana, la maggiorana, la noce moscata, sale e pepe.

Mescolate bene.

Coprite il fondo di una teglia ben unta con la sfoglia, stendetevi l’impasto e coprite con altra pasta, rimboccate i bordi ed infornate per 40 minuti in un forno già caldo a 200°.

Segnaliamo anche:

TUTTI LE RICETTE DI ABRUZZONEWS