Spezzatino di manzo alla birra: come preparare la ricetta

Un secondo piatto tipicamente invernale, gustoso, di facile preparazione, da accompagnare con un bicchiere di Montepulciano d’Abruzzo

Lo spezzatino è un secondo piatto simile allo stufato. Si tratta di un alimento a base di carne di manzo che, dopo essere stata tagliata a cubetti, infarinata e fatta rosolare con olio o burro, viene soffritta con carote e sedano e insaporita con pomodori. Un secondo piatto tipicamente invernale, gustoso, di facile preparazione anche per i meno esperti in cucina, é lo spezzatino cotto nella birra. Chi preferisce sapori più delicati potrà scegliere una birra chiara e aromatica; gli amanti del gusto più intenso potranno, invece, utilizzare anche una birra scura, che donerà alla pietanza un gusto più amaro. Per preparare uno spezzatino tenero e morbido, la carne dovrà prima rosolare in pentola con gli aromi a fiamma viva e poi essere cotto con la birra a fuoco lento per circa 40 minuti. Da gustare con contorno di patate rosolate al forno o da fette di polenta e accompagnato da un bicchiere di Montepulciano d’Abruzzo Doc.

Per la preparazione dello spezzatino alla birra le parti migliori del vitello sono la guancia, il reale, ma anche la polpa o il girello; in ogni caso si consiglia di non scegliere carne troppo magra.

Ingredienti:

500 g carne di manzo

200 g ortaggi da radice (carote, sedano e rapa)

2 cucchiaio di senape

20 g di concentrato di pomodoro

40 ml olio d’oliva

200 ml vino rosso,

1.000 ml brodo vegetale

100 ml birra

Rosmarino

Timo

sale (facoltativo)

pepe (facoltativo)

Preparazione

Tritare finemente il timo e il rosmarino.

Togliere il grasso in eccesso dalla carne e spennellarla con senape, sale, pepe e gli aromi tritati.

Rosolare la carne per qualche minuto in una padella con un filo d’olio, poi toglierla dal fuoco.

Pulire il sedano rapa e le carote, tagliarli a cubetti e farli soffriggere nella stessa padella in cui si è fatta rosolare la carne.

Aggiungere il concentrato di pomodoro, un po’ di brodo vegetale e il vino rosso e lasciar sobbollire.

Riportare la carne nella padella e ricoprire con il resto del brodo vegetale.

A piacere aggiungere sale e pepe.

Lasciare cuocere la carne per almeno 2 ore avemdo cura di mescolare ogni tanto

Togliere la carne dalla padella,

Far cuorere gli ortaggi da radice insieme alla birra.

Aggiungere la carne agli ortaggi