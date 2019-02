Cicerchiata: come preparare la ricetta

Come ottenere la cicerchiata, il tipico dolce carnevalesco, facile a prepararsi, dalle origini antiche e simile agli struffoli napoletani

In Italia ogni ricorrenza è legata alla tradizione culinaria. Il Carnevale non fa eccezione e non esiste luogo in cui non sia associato al dolce. L’Abruzzo lo celebra con la cicerchiata, il cui nome deriverebbe dal termine cicerchia (Lathyrus sativus), un legume simile al pisello e al cece, e sarebbe da intendersi come “mucchio di cicerchie”. Si tratta infatti di un dolce, di solito realizzato a forma a ciambella con farina, uova, zucchero e burro, si presenta come un mucchietto di palline di circa un centimetro di diametro, fritte nell’olio d’oliva e assemblate con il miele. Riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale per l’Abruzzo, le Marche ed il Molise, è simile agli struffoli napoletani, dai quali si differenzia per le dimensioni delle palline, che nel nostro caso sono più piccole, e per il fatto che non è un dolce natalizio.

Facile a prepararsi, di cicerchiata esistono tantissime varianti. Oggi noi vogliamo però proporvi la ricetta classica lavorata solo con il miele.

Ingredienti (per 6/8 persone)

3 uova

280 g di farina tipo 00

50 g di burro

70 g di zucchero

scorza grattugiata di mezzo limone non trattato

scorza grattugiata di un’arancia

220 g di miele millefiori

olio per friggere (quanto basta)

codette e palline colorate (quanto basta);

Disponete la farina a fontana su una spianatoia e al centro mettete il burro lasciato ammorbidire a temperatura ambiente; Aggiungete anche lo zucchero, un pizzico di sale, la scorza di mezzo limone e mezza arancia e le uova Impastare fino a ottenere un panetto omogeneo e sodo. Avvolgetelo nella pellicola e mettetelo in frigo a riposare per circa 30 minuti Formate tanti cordoncini dal diametro di 1 cm e tagliateli a gnocchetti in dimensioni di circa 1-2 cm e poi formate delle palline passandoli fra il palmo delle mani. Friggete le palline in abbondante olio bollente e scolatele su carta assorbente quando saranno dorate In una padella antiaderente mettete l’altra metà della scorza d’arancia, aggiumgete il miele e mescolate fino a farlo diventare liquido, senza però portarlo a ebollizione. Aggiungete la palline e mescolate velocemente in modo da amalgamare bene il tutto. Con l’aiuto di un cucchiaio trasferite il composto in uno stampo a forma di ciambella. Decorate la cicerchiata con palline e codette colorate.

