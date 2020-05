Sise delle monache: come preparare la ricetta

Sise delle monache (Tre monti) – Guardiagrele (CH)

Oggi dopo pranzo secondo noi un dolce ci sta tutto!È il tipico dolce di #Guardiagrele, cittadina in provincia di Chieti situata ai piedi della #Majella, prodotto da due sole pasticcerie, “Palmerio” ed “Emo Lullo successore di Filippo Palmerio”: le "sise delle monache" sono soffici pan di spagna farciti con una delicatissima crema pasticcera, spolverate con zucchero a velo; la ricetta, tramandata da generazioni, è brevettata e segreta.Pare che il creatore di questo dolce simbolo sia stato Giuseppe Palmerio tra il 1884 e il 1886, mandato dal padre a Napoli ad apprendere l’arte pasticcera o a perfezionarla; tornando a casa realizzò questo dolce ispirandosi alla “zizza d’a regina“, pasta fresca formata da una sola coppa. Sull'origine del nome pare ci siano addirittura 3 teorie:✅ una di queste associa la dizione originaria di “tre monti“ alle ripide salite delle contrade del paese o alle vette della Majella, del Gran Sasso e del Sirente (addirittura c'è chi sostiene che le vette in questione siano solo della Majella, e cioè Murelle, Acquaviva e Focalone), che fanno da cornice alla cittadina. Ma in modo malizioso, quella denominazione è stata trasformata in "sise delle monache" dalla fantasia popolare, con il poeta dialettale Modesto Della Porta che addirittura ci avrebbe messo del suo: ammirando un giorno quelle paste più imbiancate del solito con lo zucchero a velo, esclamò: “Madonna come sono bianche e diritte e appuntite, mi sembrano proprio sise di monache!”.✅ Un'altra ipotesi vede protagonista la figura della monaca, che per perdere la vistosità del proprio corpo e assumere una fisionomia più spirituale, inseriva, secondo la diceria popolare, un involto di stoffa tra i due seni, in modo che la fascia che li copriva formasse una superficie piatta, senza prominenze. Di qui, per la fantasia laica, l’esistenza di "tre seni."✅ Secondo la terza, invece, le "sise" sono dette “delle monache“ perché questa particolare brioche è stata inventatata dalle suore, in particolare dalle clarisse. Ovvio che "sise" sono per i laici maliziosi, mentre per le suore erano solo un tipo curioso di dolce.Nell'attesa che il mistero venga risolto, noi iniziamo a mangiarne una! :)

