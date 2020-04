Cornetti fatti in casa come al bar: come preparare la ricetta

Come ottenere fragranti mezze lune, farcite di marmellata, per iniziare al meglio la giornata, anche in tempo di Coronavirus

Il mattino ha l’oro in bocca e la colazione è il pasto più importante della giornata. Avete voglia di cornetto ma i bar sono chiusi per emergenza Coronavirus. Che fare? Potete provare a preparali a casa seguendo la ricetta che vi andremo a proporre, gentilmente fornita dalla pagina Facebook Laura Dolci & Salati.

Passo passo vi sveleremo la tecnica per realizzare la pasta sfoglia ideale e ottenere dei croissant sfogliati alla perfezione. Con un pò di pazienza sfornerete fragranti mezze lune composte con farina, burro, uova, acqua e zucchero, farcite della marmellate che più preferite e dorate in superficie grazie all’aggiunta di tuorlo d’uovo spalmato sulla superficie.

Prima, però un passo nella storia. Il cornetto è una specialità di pasticceria, derivante dal kipferl austriaco. La specialità si diffuse in Italia, e più specificatamente in Veneto, subito dopo il 1683, grazie agli intensi rapporti commerciali tra l’allora Serenissima Repubblica di Venezia e Vienna. Bisognerà attendere invece il 1770 perché anche la Francia, con il matrimonio tra l’austriaca Maria Antonietta e il futuro re Luigi XVI, scopra il cornetto. La sua ricetta venne modificata dai pasticceri, che lo arricchirono di burro e lo battezzarono croissant. Nel 1797, con il trattato di Campoformio e successivamente con l’istituzione del Lombardo Veneto, il kipferl o cornetto accrebbe ulteriormente la propria popolarità.

Ingredienti

300 g farina Manitoba

200 g farina 00

100 g zucchero

1 pizzico di sale

1 bustina vanillina

1 bustina lievito di birra secco

acqua tiepida quanto basta per impastare

175 di burro

1 uovo

Preparazione

Impastare farina, Manitoba, farina, zucchero, vanillina, lievito, acqua tiepida, aggiungendo un pizzico di sale. L’impasto deve risultare morbido

Lievitare per due ore

Stendere, tra 2 pezzi di carta forno il burro e fare un quadrato

Stendere la sfoglia rettangolare e mettere nel centro il burro. Ripiegare a pacchetto

Stendere piano col mattarello, rettangolare, poi ripiegare in tre

Avvolgere nella pellicola e riposare in frigo per 30 minuti

Stendere di nuovo a rettangolo e piegare in tre

Riposare ancora in frigorifero per 30 minuti

Ripetere una terza volta

Stendere rettangolare dello spessore di circa mezzo cm, tagliare a triangoli

Fare un taglietto alla base, mettere un pò di marmellata ed arrotolare

Mettere sulla placca foderata con carta forno e lievitare per circa 1 ora

Spennellare con uovo sbattuto e cuocere a 180 gradi per 20 minuti

SCOPRI LE ALTRE RICETTE DI ABRUZZONEWS