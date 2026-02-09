Morte di Antonino Zichichi, Verrecchia: “Intitolargli un’opera”

REGIONE – “Esprimo, a nome mio e del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale d’Abruzzo, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Antonino Zichichi, scienziato di fama internazionale e protagonista assoluto della ricerca scientifica mondiale”.

Con queste parole Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Abruzzo, ricorda il fisico scomparso, sottolineandone il ruolo centrale nella crescita della scienza italiana.

Verrecchia evidenzia come Zichichi sia stato un punto di riferimento per generazioni di studiosi, contribuendo allo sviluppo della fisica moderna e alla diffusione della cultura scientifica. Una parte fondamentale della sua eredità è legata alla nascita dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, infrastruttura strategica per la ricerca sotterranea e oggi riconosciuta come eccellenza internazionale.

Per l’Abruzzo, sottolinea Verrecchia, quei laboratori rappresentano un patrimonio scientifico, culturale e identitario di valore inestimabile.

“La visione e l’intuizione di Zichichi – prosegue – hanno permesso al nostro territorio di diventare un punto di riferimento mondiale nella ricerca scientifica. Per questo ritengo necessario individuare un’opera di grande rilievo scientifico o culturale da intitolargli, affinché la Regione possa rendere un omaggio duraturo e concreto a una figura che ha contribuito in modo decisivo alla sua crescita e al suo prestigio”.

Il capogruppo conclude esprimendo vicinanza alla famiglia, ai collaboratori e alla comunità scientifica, ringraziando Zichichi per l’eredità straordinaria lasciata al Paese.