Morte Zichichi, Sigismondi: “Perdita enorme per la scienza italiana e per il Gran Sasso”

REGIONE – “La scomparsa del professor Antonino Zichichi rappresenta una perdita significativa per il mondo scientifico. Fisico di fama internazionale e divulgatore appassionato, ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della ricerca contemporanea e alla nascita di centri di eccellenza come i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, oggi punto di riferimento mondiale”.

Così il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ricorda il grande scienziato scomparso.

Sigismondi sottolinea come la visione innovativa di Zichichi, la sua capacità di anticipare i tempi e il suo impegno nella diffusione della cultura scientifica costituiscano un’eredità preziosa per l’intero Paese. “La sua visione, la sua capacità di innovare e il suo impegno nella divulgazione restano un patrimonio fondamentale per la Nazione”, aggiunge il senatore.

“Ai familiari e alla comunità scientifica – conclude – va il mio sincero sentimento di vicinanza per la scomparsa di una delle voci più autorevoli della fisica italiana”.