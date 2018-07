Le sagre di agosto 2018 in Abruzzo

Nel mese di agosto l’agenda è fitta di appuntamenti enogastronomici e di sagre tradizionali. Ecco gli eventi da non perdere nella regione

Birra, pasta, cinghiale, ma anche tour nella vita contadina o tra i vini. Agosto, poi, è anche il mese della Notte nell’Ilex e delle prime feste dedicate al fungo porcino. Sono tante le sagre in Regione, un pò per tutti i gusti. Vogliamo segnalarvi alcuni degli appuntamenti gastronomici che si terranno in Regione nelle prossime settimane, rimandandovi comunque agli articoli dedicati alle sagre nelle singole province oltre al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

SAGRE: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

AGOSTO

1-3 Sagra del timballo teramano – Floriano di Campli (TE)

1-5

Sagra enogastronomica – Controguerra (TE)

Square@rt – San Giovanni Teatino (CH)

2-3 Mangiando sotto le stelle – Santa Maria Imbaro (CH)

2-5

Sagra del Timballo – Tossicia, frazione Aquilano (TE)

Sagra bruschetta, prosciutto e melone – Badia di Frisa (CH)

Le Contrade del piacere – Miglianico (CH)

2-8 Festa della birra – Pianella (PE)

3 Borgo stellato 2018 – Fara San Martino (CH)

3-5

Incontro internazionale di Folklore e Sagra del pane casereccio – Penna Sant’Andrea (TE)

Sagra dell’arrosticino abruzzese – Colledara, località Villa Petto (TE)

3-6

Festa della bistecca – Fossa (AQ)

GNAM! Festival Europeo del Cibo di Strada – Pescara

Street Gourmet – Montesilvano (PE)

3-7 Sagra Mare e Monti – Montesilvano (PE)

4

Pecure allu cutture – Pacentro (AQ)

Notte bionda- Fresagrandinaria (CH)

4-5 Sagra del gambero e della trota – Bussi sul Tirino (PE)

4-10 Festival delle birre – Castellalto (TE)

4-31 Sagra del cinghiale a Pennapiedimonte (CH)

7 Sagra dello spezzatino d’agnello – Palmoli (CH)

7-9 Sagra della pizza – Cesaproba (AQ)

7-14 Notte nell’Ilex e Sagra della mugniaia – Elice (PE)

8-12 Sagra del Prosciutto Abruzzese e Festival dell’ Organetto Du’bbotte – Basciano (TE)

8-13

Sagra di Corropoli – Corropoli (TE)

Sagra del porcino e del cinghiale – Civitella del Tronto (TE)

9 – Prodotto topico – Celenza sul Trigno (CH)

9-11 Notti di San Lorenzo – Pretoro (CH)

9-12 Street Food – Vasto (CH)

10-12

Vinincantina J’entremè – Gagliano Aterno (AQ)

Festa della montagna e sagra del prosciutto – Tornimparte (AQ)

Le uve dei peligni – Pratola Peligna (AQ)

10-12 Sagra del fritto e della lenticchia – Alanno (PE)

11 Sagra dei cavatelli con la salsiccia – Tufillo (CH)

12-17 Sagra del gusto – Torano Nuovo (TE)

13-16 Sagra del pane casereccio e dei grani antichi – Pineto, frazione Mutignano (TE)

14 – Sagra della ventricina – Guilmi (CH)

15 Sagra della salsiccia – Tagliacozzo (AQ)

17-18 Sagra degli strozzapreti – Picenze (AQ)

17-19 Festa del contadino e Sagra degli stringozzi alla contadina- Forcelle di Tornimparte (AQ)

17-20 Sagra dell’Arrosticino e del Formaggio Fritto – Isola del Gran Sasso (TE)

17-22 Festival delle birre artigianali – Casoli d’Atri (TE)

18-19

Sagra dei ceci e dello zafferano – Navelli (AQ)

Sagra della Pasta De Cecco – Fara San Martino (CH)

18-23 Sagra della porchetta italica – Casoli d’Atri (TE)

23-23 Lu vine fa cantà – Canzano (TE)

24-25 Festival del peperone dolce di Altino – Altino (CH)