Meteo Abruzzo weekend dal 6 all’8 febbraio 2026: tempo instabile

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 6 all’8 febbraio altre perturbazioni atlantiche porteranno molta instabilità. Le coste abruzzesi rimarranno più asciutte anche se a tratti sarà comunque possibile qualche modesto passaggio piovoso. Le temperature si manteranno su valori miti, più autunnali che invernali con quota neve variabile ma comunque spesso relegata alle quote medio/alte.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 6 febbraio
La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un graduale rasserenamento. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Mare da molto mosso a mosso.
Sabato 7 febbraio
L’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali in attenuazione serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Mare da mosso a poco mosso.
Domenica 8 febbraio
La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1750 metri. Mare da mosso a poco mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (6-8 febbraio 2026)
VEN – min 9° max 16°
SAB – min 5° max 14°
DOM – min 8° max 14°
VEN – min 7° max 15°
SAB – min 7* max 14°
DOM – min 5° max 13°
VEN – min 8* max 15°
SAB- min 8° max 15°
DOM – min 6° max 13°
VEN – min 5° max 9°
SAB – min 5° max 10°
DOM – min 5° max 10°
