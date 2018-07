Le sagre di agosto 2018 a Pescara e provincia

Al centro degli appuntamenti in programma nel mese di agosto la Sagra della mugnaia accoppiata alla Notte nell’Ilex a Elice. E tanto Street food

Sguardo alle principali sagre a Pescara nel mese di agosto. Ricordiamo che ogni giorno nella nostra sezione dedicata alle sagre in Abruzzo troverete le schede dei singoli eventi con i dettagli.

SAGRE: Chieti – Teramo – L’Aquila

Da giovedì 2 a mercoledì 8 appuntamento a Pianella con la Festa della Birra. Sette giorni in compagnia di birre spillate a freddo, arrosticini, stand gastronomici, spettacoli e tributi a grandi artisti della musica italiana e internazionale curati da alcune tra le cover band più gettonate del momento: Litfiba, Pink Floyd, Max Pezzali e gli 883, Ligabue e Rino Gaetano.

Dal 3 al 6 agosto arriva a Pescara, sul lungomare Colombo, quello che può essere annoverato tra gli eventi più golosi dell’estate 2018: GNAM! Festival Europeo del Cibo di Strada. Per quattro sere (dalle ore 18 alle ore 24), presso le isole gastronomiche appositamente allestite, sarà possibile gustare specialità italiane e internazionali raccontate e cucinate rigorosamente dal vivo. Negli stessi giorni lo street food sarà protagonista anche a Montesilvano, dove nel corso delle quattro serate di Street Gourmet si potrà cenare con pietanze bavaresi, hamburger, arrosticini. Il tutto annaffiato da fiumi di birra. Ad allietare l’atmosfera saranno quattro cover band, una per giorno, che, nell’ordine, renderanno omaggio alla musica di Nomadi, Rino Gaetano, 883 e U2. Sempre a Montesilvano, presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco, dal 3 al 7, Sagra Mare e Monti, in occasione dei Festeggiamenti del Santo patrono. Il 4 5 a Bussi sul Tirino, presso il Parco della “Quercia Rossa”, si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con la Sagra del gambero e della trota, giunta quest’anno alla sua XIX edizione: stand gastronomici e dj set. L’apertura della manifestazione sarà preceduta dal Torneo di Beer Pong a coppie.

Dal 7 al 14 agosto uno degli appuntamenti clou dell’estate pescarese. Torna, infatti, nel borgo di Elice, in collaborazione con la Sagra della Mugnaia, prodotto tipico d’eccellenza della Vallata del Fino, la Notte nell’Ilex, attestata come una delle rievocazioni storiche più affascinanti d’Italia, alla sua edizione numero 15. Otto giorni di giorni di festa medievale, quattrocento figuranti, trenta ambientazioni fedelmente ricostruite, quindici Compagnie di animazione medievale, venticinque spettacoli al giorno a programma e molto altro per tornare indietro di mille anni. Il 10, 11 e 12 agosto nel Borgo di Alanno si terrà, invece, la 36ª edizione della Sagra del Fritto e della Lenticchia con menù tipici presso le varie piazze del paese, aperitivo in terrazza tutte le sere e musica con deejay

PROGRAMMA SAGRE A PESCARA, AGOSTO

2-8 Festa della birra – Pianella

3-6

GNAM! Festival Europeo del Cibo di Strada – Pescara

Street Gourmet – Montesilvano

3-7

Sagra mare & Monti – Montesilvano (PE)

4-5 Sagra del gambero e della trota

7-14 Notte nell’Ilex e Sagra della mugniaia – Elice

10-12 Sagra del fritto e della lenticchia – Alanno