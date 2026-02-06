Fossacesia, nuova mareggiata: il sindaco chiede interventi urgenti

FOSSACESIA – La violenta mareggiata che ha colpito la costa nelle ultime ore ha causato gravi criticità lungo il litorale di Fossacesia, riportando al centro dell’attenzione l’emergenza legata all’erosione marina. La forza del mare ha danneggiato le strutture costiere e le attrezzature della piccola pesca, trascinando detriti e ciottoli fino alla viabilità litoranea.

Alla luce di quanto accaduto, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha formalmente richiesto alla Regione Abruzzo un intervento urgente e non più rinviabile, sollecitando la realizzazione di opere strutturali efficaci per la difesa della costa, con particolare riferimento alla zona nord del territorio comunale, da tempo la più esposta a questi fenomeni.

Nonostante il miglioramento delle condizioni meteo, i segni lasciati dalla mareggiata restano evidenti e confermano la fragilità del litorale e l’inadeguatezza di interventi temporanei che non garantiscono più una protezione sufficiente.

Nella mattinata di oggi il sindaco ha incontrato una delegazione di pescatori di Fossacesia, che ha segnalato i pericoli legati alle mareggiate e manifestato forte preoccupazione per la sicurezza delle attività. È stato evidenziato come l’avanzare del mare, la progressiva riduzione delle spiagge e l’insufficienza delle attuali opere di difesa rendano sempre più difficile lavorare in condizioni di sicurezza e serenità.

«Quanto accaduto dimostra che Fossacesia non può più essere lasciata sola – ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. Da anni segnaliamo una situazione di estrema fragilità, ma oggi non siamo più di fronte a episodi isolati: si tratta di una criticità strutturale che mette a rischio il lavoro di pescatori e operatori balneari, oltre a un patrimonio ambientale e turistico di valore strategico per l’intero Abruzzo. Non bastano più interventi tampone o soluzioni provvisorie. Servono scelte chiare, risorse adeguate e opere di difesa costiera realmente efficaci. Ogni ulteriore rinvio significherebbe assumersi la responsabilità di danni annunciati, con gravi conseguenze per l’economia locale e per chi vive e lavora quotidianamente su questo tratto di costa. Chiediamo alla Regione un piano concreto di ulteriori investimenti e tempi certi. Fossacesia è pronta a fare la propria parte».

Il primo cittadino ha inoltre annunciato di aver richiesto un incontro con l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, affinché la problematica venga affrontata in modo definitivo, con interventi e investimenti adeguati alla gravità della situazione, nell’interesse dell’intero territorio costiero.