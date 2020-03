Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati dalla Regione del 31 marzo

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 31 marzo 2020: in attesa del nuovo bollettino sono i 52 nuovi casi, complessivamente 322 i ricoverati

REGIONE – Si apre una nuova giornata, oggi martedì 31 marzo, dove andremo a seguire da vicino tutti i principali fatti legati a Coronavirus in Abruzzo e naturalmente i dati aggiornati su contagiati e altre informazioni. Nella giornata del 30 marzo lo scenario in Abruzzo delineato del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità vede 1345 i casi complessivamente al Covid 19: 322 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (41 in provincia dell’Aquila, 71 in provincia di Chieti, 135 in provincia di Pescara e 75 in provincia di Teramo), 69 in terapia intensiva (14 in provincia dell’Aquila, 15 in provincia di Chieti, 30 in provincia di Pescara e 10 in provincia di Teramo), mentre gli altri 778 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Alle ore 12 minuto di raccoglimento in tutta Italia per ricordare per ricordare le vittime del coronavirus ma anche per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari. Questo il post di Marsilio su Facebook: “Solo silenzio e dolore per tutte le vittime del Coronavirus, per i loro familiari e le comunità più colpite”.

NOTIZIE SU CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 31 MARZO 2020