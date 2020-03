A L’Aquila operativo spazio triage per il Coronavirus

Realizzato a tempo di record al piano terra del San Salvatore, serve ad evita che chi sospetti sintomi da Covid-19 passi dal Pronto Soccorso

L’AQUILA – Da oggi, 31 marzo, all’ospedale San Salvatore di L’Aquila sarà operativo lo spazio-triage per il Coronavirus. La nuova zona-filtro, per esaminare le persone che segnalano sospetti sintomi da covid 19 e che vengono portate in ospedale é stata realizzata a tempo di record, in 2 settimane. Il nuovo triage servirà ad evitare che i potenziali pazienti da coronavirus passino al pronto soccorso col rischio di contagiare utenti e operatori sanitari.

I locali sono stati realizzati al piano terra dello stesso edificio in cui si trova il reparto di malattie infettive che è situato al primo piano. laddove c’era un porticato, comprende un ambulatorio con servizi igienici e area svestizione riservata al personale, per una superficie di 55 metri quadrati. La collocazione dei locali, in cui vengono ospitati persone con sintomi sospetti, consente di accedere agevolmente, in caso di necessità, al reparto malattie infettive tramite ascensori e scale interne.