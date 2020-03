Covid-19, a Teramo fioccano denunce per chi non rispetta i divieti

In tutta la provincia la Guardia di Finanza ha denunciato 42 persone che avevano violato le leggi del DPCM e sospeso esercizi aperti al pubblico

TERAMO – Dall’entrata in vigore dei decreti Governativi emanati per arginare l’epidemia di Covid-19 il Gruppo della Guardia di Finanza di Teramo ha disposto sul territorio provinciale oltre 1.000 controlli eseguiti dai 4 Reparti territoriali: 40 le persone denunciate che hanno deliberatamente violato le regole imposte dal decreto del Presidente del Consiglio sulla circolazione e sospensione degli esercizi aperti al pubblico.

Riporta l’Ansa che tre persone, oltre ad essere in un Comune diverso da quello di residenza/dimora e senza autocertificazione, dopo controlli effettuati con l’unità cinofila della Compagnia di Giulianova, sono state trovate in possesso di 5 dosi di cocaina, nascoste in capsule di plastica degli ovetti di cioccolata e pronte per lo spaccio.

A Martinsicuro in un bar sono stati trovati due avventori intenti a giocare alle slot machine. A Teramo sono stati individuati due ristoranti aperti oltre le ore 18, prima che ne fosse disposta la completa chiusura, con clienti all’interno. A Tortoreto è stato trovato aperto un negozio che non rientrava tra quelli autorizzati dal Decreto dell’11 marzo. Diverse le segnalazioni pervenute al 117 per segnalare speculazioni a danno ai cittadini. I titolari delle attività sono stati segnalati per “manovre speculative su merci”