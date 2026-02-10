Abruzzo alla BIT 2026: record turistici e nuovi progetti a Milano

MILANO – Al via oggi la Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2026 alla Fiera di Milano Rho, uno degli appuntamenti più attesi per il settore turistico nazionale e internazionale. Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno c’è anche l’Abruzzo, presente con un proprio spazio espositivo realizzato in collaborazione con le Camere di Commercio regionali.

L’apertura della BIT coincide con una notizia significativa: il 2025 è stato un anno straordinario per il turismo abruzzese, come confermato dal sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario. La regione ha infatti raggiunto il record di 8,8 milioni di presenze, con indicatori in crescita sia per il turismo estero sia per le destinazioni mare e montagna.

Abruzzo alla BIT 2026: 19 operatori e un brand in forte crescita

Con questi risultati, l’Abruzzo si presenta alla BIT con una squadra composta da 19 operatori turistici, pronti a incontrare tour operator nazionali e internazionali.

Ma la fiera è soprattutto un’occasione per promuovere il brand Abruzzo e raccontare la varietà delle sue esperienze: natura, enogastronomia, borghi, cammini, ciclovie e turismo lento.

Per questo lo stand Abruzzo ospiterà un fitto calendario di eventi che animerà la tre giorni milanese.

Programma eventi Abruzzo – Giorno 1

Ore 11:00 – Regione Abruzzo

Presentazione del progetto “Ambasciatori di abruzzesità: Enogastronomia e Turismo per una regione che parla al mondo”, con la partecipazione di Francesca Caldarelli, volto televisivo del food, e del sottosegretario Daniele D’Amario.

Ore 11:30 – Parco Nazionale della Maiella

Evento dedicato a “La nuova offerta di esperienze di visita nel Parco nazionale della Maiella”.

Ore 12:00 – Camera di Commercio Chieti Pescara

Presentazione del progetto “Turismo enogastronomico, turismo lento, turismo esperienziale: le tre anime dell’Abruzzo”.

Ore 12:30 – Ciclovie della Transumanza

Focus su “L’Abruzzo dei Cammini e delle Ciclovie”, un tema sempre più centrale per il turismo outdoor.

Pomeriggio allo stand Abruzzo

Ore 14:30 – Camera di Commercio Chieti Pescara

Approfondimento su “Costa dei Trabocchi laboratorio di sostenibilità”, uno dei progetti più innovativi del territorio.

Ore 15:00 – Comune di Teramo

Presentazione di “Teramo 360° Experience”, un nuovo modo di vivere la città.

Ore 15:30 – Comune di Atri

Evento dedicato a “Atri città d’arte e natura: un viaggio nel cuore d’Abruzzo”.

Ore 16:00 – Camera di Commercio Gran Sasso

La presidente Antonella Ballone presenta l’avviso “Abruzzo Gran Tour, ASI Circuito tricolore”.

Ore 16:30 – Giostra Cavalleresca di Sulmona

Spazio alla storica manifestazione che ogni anno, tra fine luglio e inizio agosto, anima la città con la Giostra cittadina e la Giostra europea.

Ore 17:00 – Comune di Campli

Chiusura della prima giornata con “Campli per L’Aquila: unite nei secoli da storia, fede e cultura”.