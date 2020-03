Covid-19, Di Natale: petizione per chiedere il test anticorpi su tutti

I test anticorpali su tutta la popolazione abruzzese fornirebbe informazioni per elaborare strategie preziose per la lotta al Coronavirus

AIELLI (CH) – Il Sindaco di Aielli (AQ), Enzo Di Natale, ha lanciato una petizione per fare effettuare i test degli anticopi su tutta la popolazione abruzzese.

“L’ultima volta che ho lanciato una petizione del genere ho raccolto 125.000 firme. Le consegnai direttamente nelle mani dell’allora ministro dei trasporti. – dichiara il Sindaco Enzo Di Natale – È arrivato il momento di lanciarne un’altra, ancora più importante. Firmate e fate firmare, ne va del nostro futuro e della nostra salute”.

Ecco il testo della petizione

In virtù di quanto stanno già facendo in Veneto ed in Emilia Romagna, chiediamo alla Regione Abruzzo di effettuare i test anticorpali su tutta la popolazione abruzzese iniziando dai lavoratori più esposti. Sarà un’ importante operazione di screening e di monitoraggio che fornirà una serie di informazioni utili per elaborare strategie fondate che saranno preziose per la lotta al coronavirus. É importante cominciare immediatamente per non perdere ulteriore tempo. La tempestività, in questi casi, può fare la differenza.