Covid-19, il sostegno e la vicinanza di BBC alla comunità

La Banca di Credito Cooperativo ha donato al somma complessiva di 60mila euro per gli ospedali di Penne, Atri e Teramo

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE) – In questi giorni di emergenza epidemiologica legata al Covid-19 le azioni di solidarietà non si contano più. Oggi vi vogliamo partare del bel gesto della BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, che ha deciso di devolvere la somma complessiva di 60mila euro, così ripartita: 20 mila euro all’Ospedale di Penne per l’acquisto di respiratori, all‘Ospedale di Teramo e a quello di Atri affinchè si possano dotare dei dispositivi medici di cui hanno maggiore necessità. Inoltre la BCC di Castiglione si sta già attivando per supportare le imprese e le famiglie con tutte le iniziative di sostegno all’economia locale previste dai decreti del Governo.

Il Presidente della BCC di Castiglione, Alfredo Savini, ha dichiarato che di fronte ad un’emergenza di tali prorporzioni non potevamo restare a guardare e così, in linea con i principi di mutualità e di solidarietà che sono propri del Credito Cooperativo, si é deciso di sostenere il territorio ascoltando le richieste di aiuto che sono arrivate dalle Asl territoriali. In particlare, ha voluto ricordare come Castiglione Messer Raimondo, il paese del teramano in cui si trova la sede, sia tra i più martoriati della regione per numero di vittime e in percentuale per numero di contagiati. Savini ha voluto, inoltre, rivolgere un commosso pensiero di vicinanza alle tante famiglie che stanno soffrendo per la perdita di un loro caro e a quelle che combattono contro il virus, assicurando sempre la vicinanza di BBC a tutta la comunità.