Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati dalla Regione del 30 marzo

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 30 marzo 2020: in attesa del nuovo bollettino resta fermo a 1293 il numero dei casi positivi

REGIONE – Nuovo appuntamento con le notizie aggiornate e il bollettino quotidiane in questo periodo di emergenza Coronavirus in Abruzzo. Oggi, lunedì 30 marzo 2020, in attesa dei dati aggiornati ricordiamo come siano complessivamente 1293 i positivi al Covid-19 second quando riferito nella giornata del 29 marzo. Sono 329 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 68 in terapia intensiva mentre gli altri 772 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Inarrestabile la gara di solidarietà in regione e Marsilio ringrazia con un post su Facebook: “Il grande cuore della montagna abruzzese batte forte. Anche i maestri di sci sono scesi in pista nella gara di solidarietà a sostegno della lotta al #Coronavirus. Le associazioni che rappresentano i maestri e le scuole di sci abruzzesi (Collegio regionale, FisiCab e Asams) hanno deciso di donare 25 mila euro alla Protezione civile della Regione. Da parte di tutto l’Abruzzo, GRAZIE!”.

Prima di lasciare lo spazio al riepilogo delle principali notizie sul Coronavirus in Abruzzo della giornata odierna vi mostriamo un video realizato dalla Regione Abruzzo realizzato con i grafici dei dati raccolti dal 1 marzo ad oggi.

NOTIZIE SU CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 30 MARZO 2020