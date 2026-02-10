Abruzzo, premiati gli studenti per il Giorno del Ricordo all’IIS De Cecco

PESCARA – In occasione del Giorno del Ricordo, la Regione Abruzzo ha celebrato la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata con la cerimonia di premiazione del concorso regionale dedicato alle scuole. L’evento si è svolto presso l’IIS “F. De Cecco” di Pescara, alla presenza del presidente della Regione e dell’assessore regionale all’Istruzione.

Nel corso dell’iniziativa, il presidente della Regione ha sottolineato l’importanza di studiare e approfondire la storia del confine orientale, affinché le nuove generazioni possano sviluppare consapevolezza e memoria storica. L’assessore all’Istruzione ha evidenziato come il concorso e le attività scolastiche dedicate rappresentino un’occasione preziosa per rafforzare il pensiero critico degli studenti.

Il concorso ha coinvolto numerosi istituti abruzzesi, chiamati a realizzare elaborati artistici, audiovisivi e podcast sui temi dell’esodo e delle foibe. Sono stati premiati oltre quaranta lavori, frutto di un percorso di ricerca e approfondimento svolto nelle scuole.

Alla cerimonia hanno partecipato anche rappresentanti di associazioni culturali e testimoni dell’esodo giuliano-dalmata, che hanno condiviso con gli studenti le proprie esperienze dirette, contribuendo a rendere la giornata ancora più significativa.

Agli studenti premiati è stato assegnato un contributo per l’acquisto di libri, come incentivo allo studio e alla crescita personale. L’iniziativa si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti agli studenti che hanno partecipato al progetto per l’anno scolastico 2025/2026.