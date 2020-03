Beneficenza al reparto terapia intensiva dell’Ospedale di Pescara

PESCARA – Il momento particolare che l’intera nazione sta vivendo investe sia le famiglie che le aziende. La vicinanza, anche se immateriale, deve concretizzarsi in attività che possano essere tangibili e di vero ausilio. Forte di questo pensiero, il Capitolo BNI Metropolitan di Montesilvano ed i suoi membri hanno deciso di mettere in campo un’azione di aiuto concreto al territorio.

BNI è la più grande organizzazione di scambio referenze e marketing relazionale al mondo. Presente in tutti i paesi, in Italia conta oltre 9.000 membri. Imprenditori e professionisti che si incontrano per cambiare il modo di fare affari attraverso il “givers gain” cioè “come posso aiutarti”.

Ogni gruppo di imprenditori è composto di Capitoli, che si riuniscono settimanalmente per accrescere la fiducia ed aumentare il proprio fatturato attraverso il passaparola strutturato. I Capitoli sono fortemente integrati nel territorio cosippure gli imprenditori e professionisti che ne fanno parte.

A fronte dell’emergenza che ci contorna, il Capitolo BNI Metropolitan, rappresentato dal Presidente Umberto Righetti e dal Vice Presidente Antonio Finocchi, hanno voluto rispondere all’appello della dottoressa Stefania Di Credico del reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara, diretto dalla dottoressa Rosa Maria Zocaro coadiuvato dalla caposala Irene Rosini, donando un personal computer portatile e 60 dispositivi di protezione individuale in policarbonato, affinchè l’opera dei tanti addetti alla sanità pubblica, che in prima linea sono al servizio della popolazione, possa essere agevolata nel loro quotidiano lavoro.

Un piccolo gesto di gratitudine dagli imprenditori nei confronti del territorio nel quale operano, un piccolo gesto per sottolineare che la vicinanza, ancora una volta, si è dimostrata nella concretezza di un’azione positiva e propositiva.