Collegamenti per le Isole Tremiti, Guardia Costiera pronta all’intervento

PESCARA – La Guardia Costiera è pronta ad intervenire per assicurare assistenza alla popolazione delle isole Tremiti in caso di necessità garantendo i collegamenti marittimi con la terraferma. Sono già stati messi in allerta i mezzi navali delle Capitanerie di porto presenti in zona e gli elicotteri della Base Aeromobili di Pescara, che sin da ora, sono pronti ad intervenire immediatamente per assicurare tutto il necessario alla popolazione in difficoltà. Nelle prossime ore dirigerà in zona anche nave Diciotti, pattugliatore d’altura multiruolo della Guardia Costiera, che fornirà un ulteriore supporto logistico e sanitario ai residenti delle isole Tremiti.

TRASPORTO MASCHERINE E DPI NEL SUD ITALIA E ISOLE

In piena emergenza Covid-19 e con la spasmodica necessità di recuperare dispositivi di protezione individuale per i nostri “angeli custodi” soccorritori e sanitari, ecco che scende in campo anche un aereo della Guardia Costiera. A seguito di specifica richiesta da parte del Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus – dott. Arcuri – tramite il Dipartimento della Protezione Civile, la Guardia Costiera non ha esitato ed ha subito risposto “presente!”, mettendo a disposizione il proprio ATR 42 – Manta – per il trasporto urgente di DPI (dispositivi di protezione individuale) in diverse località delle regioni meridionali e delle isole maggiori. Il Manta è decollato dalla Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara e, dopo aver caricato il materiale all’aeroporto di Fiumicino, ha raggiunto Cagliari, Palermo, Lamezia Terme e Bari. Il materiale sbarcato è stato consegnato alle autorità regionali di Protezione Civile, per la successiva distribuzione.

La Guardia Costiera, che quotidianamente é abituata a lavorare in situazioni di criticità, dimostra ancora una volta di essere a disposizione della collettività, con uomini e mezzi sempre operativi.