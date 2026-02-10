TPL Costa dei Trabocchi: Comuni uniti per un progetto di mobilità sostenibile

FOSSACESIA -Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Fossacesia una importante giornata di lavoro e confronto tra i Comuni della Costa dei Trabocchi, Fossacesia e Rocca San Giovanni, e i Comuni dell’entroterra, Santa Maria Imbaro e Mozzagrogna. Tema dell’incontro il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) e i collegamenti tra la costa, le frazioni periferiche e la stazione ferroviaria Fossacesia-Torino di Sangro.

I lavori sono stati introdotti dal Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e dal Consigliere delegato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Antonio Di Nardo, che hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra i Comuni per costruire un servizio più efficiente, sostenibile e capillare. L’incontro ha visto la partecipazione della Società Donato Di Fonzo & F.lli S.p.A, rappresentata da Pierpaolo Di Fonzo in qualità di Responsabile esercizio della sede di Lanciano, concessionaria del servizio TPL nell’area ed è servito a valutare criticità, esigenze del territorio e possibili percorsi finalizzati a costruire un progetto di insieme da presentare ufficialmente alla Regione Abruzzo. Durante i lavori, infatti, è stato ricordato un precedente incontro con l’Assessore regionale ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, disponibile a un confronto con i Comuni coinvolti, volto a consolidare la collaborazione tra livello locale e regionale per la definizione di un servizio TPL integrato tra Fossacesia, Rocca San Giovanni, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro.

Nello specifico gli obiettivi principali del confronto hanno riguardato la definizione di collegamenti più efficienti tra la costa e l’entroterra, la garanzia di accesso al mare soprattutto nel periodo estivo, il servizio capillare verso frazioni periferiche come Villa Scorciosa e San Giovanni in Venere, l’integrazione del territorio in un’area omogenea e il collegamento con la stazione ferroviaria Fossacesia-Torino di Sangro, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile e all’uso dei mezzi pubblici per ridurre l’impatto ambientale.

Presenti all’incontro, oltre al Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, al Consigliere delegato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Antonio Di Nardo e alla Consigliera Marina Paolucci, il Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio e l’Assessore Carmelita Caravaggio; la Vicesindaca del Comune di Santa Maria Imbaro, Marilena Di Giuseppantonio in rappresentanza del sindaco Maria Giulia Di Nunzio ed il Sindaco di Mozzagrogna Domenico Cianfrone.

Antonio Di Nardo ha sottolineato “Questa mattinata di lavoro ha posto i pilastri per un confronto proficuo con i Comuni vicini e con la società Di Fonzo al fine di fornire risposte alle esigenze del territorio, con particolare attenzione agli aspetti che riguardano i collegamenti sostenibili ed efficienti tra costa e entroterra e l’accesso alle frazioni più periferiche”.

Dello stesso avviso il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio che ha aggiunto: “E’ fondamentale nell’ambito dell’offerta turistica avere un servizio di mobilità sostenibile ed efficiente ed è per questo che vogliamo presentare, insieme, alla Regione Abruzzo un progetto condiviso finalizzato a creare una rete capillare di trasporti fra la Costa dei Trabocchi e i comuni immediatamente prospicenti”.

Concordano il Sindaco Fabio Caravaggio che ha infatti evidenziato come “collaborare tra Comuni e con il gestore del servizio ci permette di progettare percorsi più efficienti e sostenibili che rispondano alle reali necessità dei cittadini e dei turisti.” D’accordo il vicesindaco del Comune di Santa Maria Imbaro, Marilena Di Giuseppantonio “Garantire collegamenti regolari tra entroterra e costa è fondamentale per sostenere lo sviluppo economico, sociale e turistico del nostro territorio.” Il Sindaco Domenico Cianfrone ha affermato: “Avere una visione condivisa sulla mobilità pubblica sostenibile, che sia capace di collegare in modo efficace costa, entroterra e frazioni è fondamentale per la crescita dell’intero territorio e noi siamo pronti a fornire tutta la nostra collaborazione”.

Pierpaolo Di Fonzo ha concluso: “La nostra società collabora da sempre con i Comuni presenti poiché crede fermamente che la crescita di un territorio non possa prescindere da un servizio di mobilità efficiente. È pronta a collaborare per la definizione di una rete di percorsi che risponda alle esigenze dei cittadini. Il tutto da inserire in un progetto condiviso, da presentare per l’approvazione alla Regione Abruzzo, che abbia come fine principale quello di offrire una mobilità capillare che colleghi l’intero territorio”.