Servizi informatici per i cittadini di Pescara: ecco i dettagli

PESCARA – Il primo Consiglio comunale in videoconferenza, lunedì 30 marzo, ha proiettato Pescara all’avanguardia in Italia per l’utilizzo delle tecnologie informatiche. Un’accelerazione verso la modernità dovuta all’emergenza Covid-19 che ha costretto a evitare rapporti interpersonali, ma anche una precisa scelta politica che il sindaco Carlo Masci aveva inserito nel programma elettorale e che ha voluto fortemente incentivare una volta a Palazzo di Città.

Proprio il piano di avanzamento del progetto di Smart City ha consentito che, al momento dell’insorgere della crisi sanitaria, nel breve arco di appena 5 giorni il Settore innovazione, sicurezza e partecipazioni, diretto da Paolo Santucci, riuscisse a dotare ben 230 dipendenti degli strumenti per il telelavoro da casa, in maniera tale da assicurare l’apporto professionale senza dover raggiungere fisicamente il Municipio.

«Il lavoro agile o Smart working – così il sindaco Carlo Masci – è una frontiera mentale che abbiamo superato proprio quando le frontiere fisiche sono state chiuse a causa della pandemia. Non solo stiamo assicurando i servizi ai cittadini pescaresi, ma abbiamo allargato di molto il ventaglio di quelli di cui è possibile usufruire in via informatica, senza muoversi da casa».

Il sito internet (www.comune.pescara.it), la pagina ufficiale Facebook e l’App Municipium disponibile su App Store e su Google Play, nonché la Piattaforma di gestione delle emergenze, attivabile tramite registrazione, offrono ogni tipo di informazione sulle iniziative e i provvedimenti legati all’emergenza da Coronavirus.

Gli uffici comunali sono contattabili secondo le modalità riportate nel link: http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1047 che contiene i riferimenti utili (orari, numeri di telefono, e-mail). Le sezioni tematiche riportano alla modulistica. Le istanze potranno essere trasmesse a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it. Nella sezione Servizi al cittadino del sito internet, mediante la funzionalità “Segnalazione online” è possibile segnalare all’Amministrazione compilando le varie criticità e mantenere un contatto diretto con gli uffici. È stato altresì potenziato il portale dei servizi online al link: https://pescara.comune-online.it/, raggiungibile anche dalla homepage del Sito Internet.

«Invito i cittadini – continua Masci – a registrarsi per avere a disposizione, con facilità, una serie di servizi che semplificano il rapporto con la Pubblica amministrazione»

Essi sono:

istanze al Protocollo generale, chiedendo online qualsiasi tipo di documentazione in qualunque momento della giornata;

accesso ai Servizi demografici: lo sportello telematico consente ai cittadini iscritti all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Pescara di visualizzare la propria posizione anagrafica e di stato civile nonché di produrre le proprie certificazioni per sé e per il proprio nucleo familiare. Per accedere al servizio telematico, l’utente dovrà necessariamente essere accreditato tramite l’utilizzo di SPID, ossia le credenziali ufficiali per dialogare con la Pubblica amministrazione. Pertanto chi già dispone delle credenziali SPID accederà direttamente al servizio online inserendo tali credenziali e risultando immediatamente accreditato senza ulteriori fasi di registrazioni. Il servizio offerto è completamente gratuito, fermo restando l’apposizione del bollo, laddove per legge richiesto, da parte dell’Utente stesso, al fine di dare piena validità al certificato richiesto.

istanze allo Sportello unico edilizia (SUE) senza recarsi personalmente presso il Comune

servizi quali il pagamento online delle sanzioni del codice della strada, la verifica del propria situazione tributaria, ecc

Scaricando sul telefonino l’App Municipium sarà possibile effettuare tutte queste operazioni senza dover necessariamente avere un PC a disposizione. Dallo smartphone è possibile accedere ai servizi demografici da parte di tutti i cittadini iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Pescara. Essi possono visualizzare la propria posizione anagrafica e di stato civile e produrre le certificazioni per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare. Per utilizzare questo servizio l’utente deve accreditarsi tramite SPID, ovvero le credenziali ufficiali per dialogare con la Pubblica amministrazione. Chi lo ha già fatto accede direttamente al servizio online inserendo le proprie credenziali. Il tutto senza alcun onere: il servizio è completamente gratuito (fatti salvi i diritti di bollo, ma solo qualora previsti dalla certificazione richiesta).