Avezzano, in arrivo voucher governativi per la popolazione

AVEZZANO – Video-vertice al Comune di Avezzano per la pianificazione e distribuzione dei fondi della Solidarietà Alimentare stanziato dal Governo con ‘Ultimo Decreto Conte.

Il Commissario Mauro Passerotti, infatti, questa mattina in videoconferenza ha riunito tutti i dirigenti del Comune di Avezzano, unitamente al suo Capo di Segreteria, Omar Favoriti, al Segretario Generale, dottor Gianpiero Attili, e al suo capo di Gabinetto, Vincenzo Baldassarre. All’ordine del giorno i criteri per procedere, il più speditamente possibile, e nel massimo della trasparenza, alla distribuzione dei voucher governativi alla popolazione di Avezzano.

L’Ordinanza governativa, immediatamente operativa, attribuisce al Comune di Avezzano la somma di €.289.003,34, destinata all’acquisto:

di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;

di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

La stessa Ordinanza prevede che i Comuni per l’acquisto e la distribuzione dei beni suddetti possano avvalersi degli Enti del Terzo Settore. Sulla base di quanto assegnato, il Comune tramite l’Ufficio dei Servizi Sociali dovrà individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico.