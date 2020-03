Un minuto di silenzio per ricordare i morti per Coronavirus a Fossacesia

FOSSACESIA – Si è svolto oggi anche a Fossacesia momento di riflessione raccoglimento per ricordare le persone morte a causa del coronavirus e per mostrare la vicinanza alle persone che operano negli ospedali e a casa al fine di sconfiggere il virus. In particolare a tutti gli operatori sanitari, alle forze dell’ordine e al mondo del volontariato.

Alle ore 12 si è tenuto dunque minuto di silenzio con il sindaco Enrico Di Giuseppantonio davanti a Palazzo Comunale. Con lui erano presenti gli assessori Maria Angela Galante, Giovanni Finoro, Danilo Petragnani e Maura Sgrignoli, il comandante della Polizia Locale, Fiorenzo Laudadio e il responsabile della Protezione Civile di Fossacesia e consigliere comunale Umberto Petrosemolo. Presenti anche una rappresentanza del gruppo Protezione Civile di Lanciano dell’ANA Abruzzi.