Guardiagrele, emergenza Coronavirus: 6 proposte di Legge da Dal Pozzo

Ad oggi 43 comuni sostengono le proposte lanciate dal sindaco che spaziano dalla sanità ai sostegni per il sociale alle misure per gli enti locali

GUARDIAGRELE – Partono da Guardiagrele sei proposte di legge da inserire nel decreto che è stato annunciato per aprile con misure per fronteggiare gli effetti di questa emergenza epidemiologica. Dalla sanità ai sostegni per il sociale alle misure per gli enti locali un pacchetto di norme, a disposizione dell’ANCI Abruzzo e dei parlamentari abruzzesi perché se ne facciano promotori.

“Pensiamo che ciascuno di noi debba fare la sua parte in ogni direzione – dice il sindaco di Guardiagrele – e così abbiamo elaborato un pacchetto di norme, scrivendone l’articolato e le relazioni di accompagnamento.

Queste proposte non sono solo di Guardiagrele, ma di tutti quelli, a partire dai colleghi che le stanno condividendo in queste ore e che mettiamo a disposizione dell’ANCI Abruzzo e dei parlamentari abruzzesi perché se ne facciano promotori”.

Si ringraziano i 43 sindaci che hanno voluto condividere questo lavoro.

1 Mario Pupillo, sindaco di Lanciano e presidente della Provincia di Chieti

2 Carolina De Vitis diLettopalena

3 Consuelo Di Martino Palombaro

4 Alfonso Ottaviano diScerni

5 Claudio D’Emilio di Palena

6 Danilo D’Orazio do Civitella Messer Raimondo

7 Carlo De Vitis di Fara San Martino

8 Marcello Salerno di Ari

9 Luciano Giammarino di San Martino Sulla Marrucina

10 Andrea Di Fabrizio di Lama dei Peligni

11 Massimo Tiberini di Casoli

12 Vincenzo Muratelli di Altino

13 Carmine Ficca di Torricella Peligna

14 Piergiuseppe Mammarella di Vacri

15 Ignazio Rucci di Ripa Teatina

16 Giuseppe D’Angelo di Casacanditella

17 Levino Di Placido di Pennapiedimonte

18 Camillo D’Onofrio di Fara Filiorum Petri

19 Domenico Giangiordano di Roccaacalegna

20 Mario Zulli di Gessopalena

21 Adamo Carulli di Roccamontepiano

22 Ernesto Graziani di Paglieta

23 Massimiliano Berghella di Treglio

24 Angelo Piccoli di Montenerodomo

25 Pino Finamore di Villa Santa Maria

26 Nicola Andreacola di Giuliano Teatino

27 Sabatino Ramondelli di Roio del Sangro

28 Christian Simonetti di Colledimezzo

29 Patrizia D’Ottavio di Monteferrante

30 Alfredo Salerno di Fallo

31 Alba Loredana Peschi di Civitaluparella

32 Andrea Schina di Colledimacine

33 Maddalena Ruscitelli di Filetto

34 Francesco Crivelli di S. Eufemia a Maiella

35 Alessandro D’Ascanio di Roccamorice

36 Simone Romano D’Alfonso di Lettomanoppello

37 Nicola Di Fabrizio di Montebello sul Sangro

38 Franco Marinelli di Serramonacesca

39 Palmerino Fagnilli di Pizzoferrato

40 Gabriele Luciano Di Pierdomenico di Abbateggio

41 Stefano Iulianella di Pescina

42 Vincenzo Giovagnorio di Tagliacozzo

43 Fabio Adesio di Miglianico