La scuola in Abruzzo ai tempi del Coronavirus: informazioni utili

L’emergenza Coronavirus ha cambiato la scuola: didattica a distanza al posto delle lezioni in aula e ricevimento del pubblico limitato

REGIONE – Il Ministero dell’Istruzione, che dallo scorso 9 gennaio é un dicastero a sè stante e non é più unito al Ministero dell’Università e della Ricerca nel M.I.U.R., é preposto all’amministrazione del sistema scolastico nazionale. Si articola in uffici scolastici regionali – USR e in Ambiti Territoriali.

L’Ufficio Scolastico Regionale é l’ufficio periferico del Ministero dell’Istruzione ed é presente nei capoluoghi di Regione. Tante le sue competenze: vigila sul rispetto delle norme generali sull’istruzione, sull’attuazione degli ordinamenti scolastici; cura l’attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione e cura i rapporti con questi enti, per quanto di competenza statale; vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie ed umane; verifica e vigila al fine di rilevare l’efficienza dell’attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano dell’offerta formativa; esercita le attribuzioni in materia di contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi. Ha sede in Via Ulisse Nurzia – Località Boschetto a Pile (AQ).

Gli Ambiti Territoriali sono la diretta articolazione territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Svolgono, in ambito provinciale e/o subprovinciale: le funzioni relative all’assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; la gestione delle graduatorie e la formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; il supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e l’integrazione con gli altri attori locali; il supporto e lo sviluppo delle reti di scuole. Assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica alla Consulta studentesca e stipula accordi quadro con gli Enti locali, la Regione, le associazione degli studenti e degli ex studenti, dell’ utenza e del volontariato, con le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione. Il territorio é definito dall’Ufficio Scolastico Regionale, su indicazione del Miur, dopo avere sentito le Regioni e gli Enti locali.

In Abruzzo gli Ambiti territoriali sono 3:

Ambito Territoriale L’Aquila

Ambito Territoriale Chieti-Pescara

Ambito Territoriale Teramo.

L’emergenza Coronavirus ha rivoluzionato il mondo della scuola, che continua a lavorare anche al di fuori delle aule. Sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio nazionale a data da destinarsi, le istituzioni scolastiche della Regione Abruzzo, anche con il supporto dell’Ufficio Scolastico regionale, hanno offerto opportunità di didattica a distanza dedicata a tutte le scuole del territorio. La piattaforma, fruibile sul sito web https://www.usrabruzzodida.it, aggrega e rende disponibili risorse, soluzioni, strumenti per la didattica a distanza e favorisce la partecipazione e l’incontro dei diversi attori del mondo scuola.

Come contattare gli uffici

A seguito dell’emergenza per Covid-19 sono anche state temporaneamente modificate le modalità di contatto degli Uffici

Ufficio Regionale Abruzzo

A seguito dell’emergenza sanitaria in atto potranno essere utilizzati i seguenti canali di comunicazione:

sito internet: https://www.miur.gov.it/web/abruzzo

contatto telefonico ai numeri 0862 5741 – 0862 574201)

comunicazione telematica agli indirizzi di posta elettronica ordinaria (direzione-abruzzo@istruzione.it), o di posta elettronica certificata (drab@postacert.istruzione.it PEC);

Il ricevimento del pubblico, limitato ai casi indifferibili, avverrà previo appuntamento da richiedere telefonicamente al numero 0862-57421 oppure via mail all’indirizzo: direzione-abruzzo@istruzione.it

Fino a nuova disposizione la sede della Direzione Generale osserverà il seguente orario: dalle ore 08.00 alle ore 16.00

Ambito Territoriale L’Aquila

É sito in Via Rocco Carabba 4, L’Aquila (zona Stazione)

In riferimento alle recenti disposizoni in materia di contenimento del Coronavirus COVID-19, l’Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila fornisce informazioni prevalentemente tramite il proprio sito internet http://www.csalaquila.it/, per telefono o via e-mail e-­‐mail: usp.aq@istruzione.itPEC: uspaq@postacert.istruzione.it.

Il ricevimento del pubblico avverrà unicamente previo appuntamento da richiedere telefonicamente al numero 0862-702878, oppure via mail all’indirizzo usp.aq@istruzione.it

Ambito Territoriale Chieti-Pescara

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria il servizio al pubblico é garantito, in caso di stretta ed inderogabile necessità, osservando la seguente fascia oraria: lunedì: dalle ore 11:00 – alle ore 12:00, previo appuntamento da concordare via e-mail o per telefono. I contatti sono reperibili al link https://www.istruzionechietipescara.it/organigramma/

Tutte le informazioni sul sito: http://www.istruzionechietipescara.it/

Ambito Territoriale Teramo

In osservanza delle dispozioni governative recanti misure restrittive per contenere e combattere la diffusione del Coronavirus, l’attività di ricevimento si svolge limitatamente ai casi indefferibili e viene effettuato esclusivamente previo appunamento telefonico da richiedere tramite i seguenti recapiti: 08622499 oppure usp.te@istruzione.it.

L’ufficio presta attività di supporto e informazione dell’utenza attraverso il contatto telefonico al numero 08612499 e comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica usp.te@istruzione.it.

Tutte le informazioni sul sito http://www.csateramo.it/wpusp/page/2