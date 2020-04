Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati Regione del 9 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo di giovedì 9 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 60 nuovi casi (-12 rispetto a ieri) con 331 ricoverati e 62 in terapia intensiva

REGIONE – Prosegue l’informazione di Abruzzonews sull’emergenza Coronavirus in Regione. Oggi, giovedì 9 aprile 2020 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità. Nella giornata di ieri c’è stato un aumento di 60 nuovi positivi al Covid 19 (12 in meno rispetto al giorno prima). Nel dettaglio informa il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità che sono 331 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 62 in terapia intensiva mentre gli altri 1141 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Ricordiamo che nella giornata di ieri pomeriggio si è riunita la Giunta Marsilio con diversi provvedimenti adottati e che potete trovare tra le news sul Coronavirus dell’8 aprile. Questa mattina invece la Regione ha comunicato che non è più necessaria l’applicazione dell’imposta di bollo sulla domanda di Cassa integrazione in deroga. All’appuntamento quotidiano con SOS Coronavirus La Regione in emergenza ospite della giornata Gianfranco Giuliante, presidente T.U.A. SpA.

Il Governatore della Regione ha ringraziato Enel Cuore, onlus del gruppo Enel, che ha stanziato oltre 23 milioni di euro per finanziare, su tutto il territorio nazionale, progetti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature necessarie alle strutture sanitarie e ad altre realtà. Il suo ringraziamento è andato anche alla Fondazione Hubruzzo che ha donato 10.000 euro alla ASL 2 – Lanciano Vasto Chieti per l’ospedale di Atessa e 10.000 euro per il G8 Covid Hospital Intensive Care dell’Aquila. Inoltre ha sottolineato con piacere che da una ricerca pubblicata su Panorama l’Abruzzo è la regione d’Italia in cui si rispettano di più i divieti legati agli spostamenti.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS OGGI IN ABRUZZO

