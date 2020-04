La Blueitaly Pineto Volley si congeda dai tifosi

La squadra, protagonista del campionato, ha accettato a malincuore la decisione della Federazione di concludere tutti i tornei di pallavolo

PINETO (TE) – Con una nota pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook la Blueitaly Pineto Volley ha annunciato la conclusione della stagione 2019/2020.

“È arrivata ieri la notizia e per tutto il mondo della pallavolo è stata come un colpo al cuore -si legge nella nota- La Federazione Italiana Pallavolo ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria. Una decisione sicuramente non facile presa a causa dell’emergenza sanitaria che ormai sta colpendo interi paesi.

Abbiamo vissuto fin qui una grande stagione, dove i nostri ragazzi hanno dimostrato di poter regalare forti emozioni e soprattutto di meritare il famoso salto. Un sogno, quello della serie A, che non è stato nascosto assieme al desiderio di riempire il palazzetto e di riportare in città il volley che conta. È stato un impegno per tutti, ma al tempo stesso un obiettivo condiviso. Sono stati fatti grandi sacrifici, ma la passione e la voglia di fare bene, hanno spinto la società a crederci sempre di più. Siamo stati protagonisti del campionato, e senza dubbio una delle squadre più competitive della serie B Nazionale.

Un ringraziamento va in generale a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto,agli sponsor e ai nostri tifosi. Grazie a giocatori, staff tecnico e organizzativo della prima squadra. Grazie a tutti i ragazzi e le ragazze delle giovanili, e ai loro genitori. Grazie agli allenatori e a tutta la grande macchina Blueitaly. Grazie agli organi di stampa e grazie agli addetti ai lavori che ci hanno dimostrato la loro vicinanza.

Presto torneremo a sognare perché…insieme siamo stati più forti!”