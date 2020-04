Coronavirus, Marsilio: “Abruzzesi seri e rispettosi, grazie!”

Il Governatore ha commentato così uno studio di Panorama che indica l’Abruzzo come la regione in cui gli abitanti sono rimasti più a casa

PESCARA – Uno studio realizzato per Panorama dalla Società Next14 rileva che nella settimana dal 27 marzo al 2 aprile in media hanno lasciato la loro abitazione più di 4 persone su 10 non solo per brevi spostamenti.

Quasi 2 italiani su 10 hanno continuato ad andare a lavorare. Il 7,2% non si è diretto al lavoro ma ha fatto tragitti compresi tra i 200 e i 500 metri nella nei pressi della propria abitazione, presumibilmente, per portare fuori il cane o per l’approviggionamento di generi alimentari, medicine e giornali in uno dei negozi del quartiere, Un buon 15% che ho fatto più di 500. Ciò significa che un buon 42% della popolazione ha continuato a uscire.

Volendo assegnare primati e demeriti su scala regionale, Panorama ha scoperto che quelli che sono stati più fermi a casa sono stati lì abruzzesi (61,3%). L’Abruzzo é stata anche la Regione con meno lavoratori fuori casa (16,3%).

“Ancora una volta gli #abruzzesi dimostrano serietà e rispetto -ha commentato il Govenatore Marco Marsilio sulla pagina ufficiale Facebook- Una ricerca condotta da Panorama dimostra infatti che l’Abruzzo è la regione d’Italia in cui si rispettano di più i divieti legati agli spostamenti. Grazie!”

Foto tratta dalla pagina ufficiale Facebook Marco Marsilio