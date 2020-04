Covid-19, Pollutri ringrazia Calzedonia per le 500 mascherine donate

Le mascherine saranno distribuite direttamente a casa a coloro che ne fossero sprovvisti e ne avessero bisogno per uscire in caso di necessità

POLLUTRI (CH) – Il Comune di Pollutri (CH) ha annunciato di aver ricevuto 500 mascherine prodotte dal Gruppo Calzedonia e, conseguentemente, di poter continuare la distribuzione a chi ne fosse sprovvisto e ne avesse bisogno per uscire di casa in caso di estrema necessità.

Le mascherine verranno recapitate direttamente a casa, previa telefonata dalle 8.00 alle 14.00, i numeri 0873907359 o il 3385607558 oppure messaggio whatsapp al 3392929022. Non c’è, pertanto, bisogno di recarsi in Comune.

L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza, ha ringraziato il Gruppo Calzedonia per la grande generosità e sensibilità dimostrata in questo momento difficile di emergenza per tutto il Paese.