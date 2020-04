Coronavirus, San Salvo: domanda buoni spese entro il 15 aprile

Chi a causa del Covid-19 si é trovato in stato di bisogno potrà presentare la domanda per ottenere il sussidio entro il 15 aprile

SAN SALVO (CH) – L’Ufficio Politiche sociali del Comune di San Salvo comunica che, a seguito di verifica del gran numero di domande pervenute per il mese di aprile per i buoni spesa, l’avviso resterà aperto fino a mercoledì 15 aprile 2020 alle ore 12.00.

Il suddetto avviso verrà riaperto nel mese di maggio solo per chi non ha presentato la domanda in aprile.

Per accedere ai benefici sono richiesti i seguenti requisiti, da autocertificare, redatti secondo la normativa di riferimento (con conseguenze penali in caso di dichiarazioni false) sono:

Stato di bisogno; Danno economico da Covid-19; Indicazione di eventuali giacenze postali o bancarie; Indicazione di eventuali sostegni pubblici (Rei, redditi di cittadinanza, ecc) e relativo ammontare; Indicazione di eventuali ammortizzatori sociali e relativo ammontare oltre ai dati anagrafici ed economici relativi all’intero nucleo familiare.

Le priorità, come previsto dalla legge, va data al bisogno e si é inteso dare priorità alle famiglie con minori, malati gravi e disabili in caso di bisogno o danneggiati dall’emergenza. Non è può essere richiesto da chi usufruisce della cassa integrazione