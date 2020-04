Pescara, controlli intensificati nei giorni che precedono Pasqua

Il Prefetto: “rinnovo l’invito a continuare ad osservare con scrupolo, soprattutto in questi giorni, le misure di contenimento”

PESCARA – In questi giorni che precedono la Pasqua sono stati intensificati, da parte delle Forze di polizia, i servizi sul territorio per assicurare che non vi siano spostamenti vietati dalle disposizioni di contenimento della diffusione del rischio sanitario in atto.

Con il coordinamento del Prefetto, è stato potenziato l’apposito piano di vigilanza straordinario che Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il concorso delle polizie locali, stanno attuando per gli spostamenti interni al territorio provinciale, infracomunali e nella zona cd. rossa in provincia, per la verifica che gli stessi avvengano secondo le vigenti disposizioni, la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 e sanzioni accessorie ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 9.

Mirati controlli sono stati disposti, oltre che lungo le strade di comunicazione e nelle aree dell’entroterra, soprattutto nelle località della costa, sulla riviera e sull’arenile di Pescara e Montesilvano, sugli spazi demaniali del Porto del capoluogo, inclusa l’adiacente area destinata al diporto nautico, con il concorso dei militari della Capitaneria di Porto di Pescara e del Nucleo Navale della Guardia di Finanza.

Le Polizie Municipali di Pescara e Spoltore, secondo le direttive del Ministero dell’Interno, si avvarranno anche di droni per il monitoraggio di vie e di spazi preventivamente comunicati al Prefetto.

L’azione di vigilanza è estesa a possibili punti di ritrovo e di assembramento.

“Nel dare atto del senso di responsabilità manifestato in queste settimane da moltissimi cittadini e della particolare prova di consapevolezza da parte delle generazioni più giovani” – ha evidenziato il Prefetto – “rinnovo l’invito a continuare ad osservare con scrupolo, soprattutto in questi giorni, le misure di contenimento. Lo sforzo di ciascuno a vantaggio di tutti è il contributo migliore per rendere più celere il graduale ritorno alla normalità del nostro vivere e per guardare con fiducia ai giorni che verranno”.