Teramo, nuovo servizio al COC con l’associazione Caleidoscopio

TERAMO – Nuovo servizio attivo presso il COC, che si pone in questo caso quale intermediario per chi volesse contattare l’Associazione Caleidoscopio. L’associazione opera nel territorio teramano dal 2016, sostenendo le persone affette da demenza ed i loro familiari. Si occupa inoltre di divulgazione scientifica delle tematiche connesse all’Alzheimer e ad altre forme di demenza.

In questo periodo di preoccupazione e stravolgimento della quotidianità, l’Associazione Caleidoscopio è a disposizione delle famiglie fornendo gratuitamente il supporto per consigli sulla gestione del proprio caro a casa, suggerimenti per attività da svolgere insieme a casa, supporto psicologico per i familiari.

Il riferimento telefonico dell’associazione è: 3886492951, l’indirizzo di posta elettronica: caleidoscopio.teramo@gmail.com, la pagina facebook: Associazione Caleidoscopio.

Chi volesse comunque contattare l’associazione può farlo telefonando al Centro Operativo Comunale (3420492502); dal Centro verrà attivata la procedura per creare il contatto.