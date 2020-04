Un aiuto dagli ingegneri della provincia di Pescara alla sanità abruzzese

PESCARA – L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, animato da forte senso di appartenenza al contesto sociale nel quale quotidianamente opera, consapevole delle persistenti gravi difficoltà alle quali la nostra comunità è sottoposta in queste giornate ricche di eventi tragici, ha voluto farsi parte attiva, interpretando il comune sentire degli iscritti, nell’elargire un contributo tangibile per contrastare la pandemia in atto.

“Si è quindi ritenuto di destinare un cospicuo aiuto nella misura di 20.000 € (ventimila euro) all’azione eroica di medici, personale sanitario, volontari e tutti coloro i quali con ammirevole senso di responsabilità ed abnegazione si fanno carico di curare, assistere e sostenere i tanti che vengono colpiti dalla tragedia che stiamo vivendo.

Considerato altresì che, nel corso di queste settimane, alcune porzioni del nostro territorio hanno evidenziato particolari criticità connesse alla diffusione della pandemia, si è ritenuto opportuno indirizzare gli interventi secondo le seguenti modalità:

5.000 € al Presidio Ospedaliero di Penne, per l’acquisto di circa 2200 mascherine

10.000 € per il Centro Regionale di Microbiologia e Virologia di Pescara

5.000 € all’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, Unità Operativa Complessa Malattie

Infettive Presidio Ospedaliero Pescara, per l’acquisto di circa 2200 mascherine.

Pur consapevoli che l’iniziativa possa costituire solo un infinitesimo contributo se confrontato con le immani necessità che la crisi attuale richiede, la comunità degli Ingegneri della provincia di Pescara ha fortemente voluto far sentire ai territori la vicinanza della categoria, con l’auspicio di vedere presto ripristinate condizioni di normale vita sociale”.