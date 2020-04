Contrasto epidemia Covid 19, accolte dalla Regione le richieste dai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore

REGIONE – Il Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha emesso in serata un’ordinanza nella quale la Regione Abruzzo – nel merito dell’emergenza sanitaria in atto – ha recepito e reso sistemici i provvedimenti fin qui adottati dalle tre amministrazioni confinanti di Pescara, Montesilvano e Spoltore che, congiuntamente, si erano rivolti al Governatore a questo scopo. La Regione ha dunque disposto misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del contagio da virus COVID-19, che risultano certamente restrittive in particolare per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ma che più in generale permettono di delimitare con certezza il solco delle competenze già indicate nei decreti del Governo centrale. Nell’ordinanza del Governatore Marsilio vengono indicate le seguenti prescrizioni:

chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, consentendo le sole attività di tumulazione/inumazione delle salme alla presenza dei prossimi congiunti del de cuius, nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dai sopra richiamati provvedimenti;

chiusura al pubblico di tutti i parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici, aree verdi comunali;

sospensione dei mercati rionali all’aperto;

sospensione dell’esercizio di tutti i mercati coperti oltre le ore 14:00;

sospensione completa, all’interno dei mercati coperti, di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande e di tutti gli esercizi commerciali che non praticano la vendita di prodotti alimentari;

sospensione di tutti i posteggi isolati insistenti sull’intero territorio comunale con esclusione di quelli autorizzati alla sola vendita di prodotti alimentari;

i titolari e/o gestori delle attività commerciali non sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai locali aperti al pubblico con modalità contingentate;

il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve utilizzare appositi strumenti di protezione individuale;

divieto di praticare attività motorie e sportive all’aperto;

divieto di circolare a piedi o con velocipedi, salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali; k. i cittadini sono tenuti ad effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti: a una distanza non superiore a metri 1.000 dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi; nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;

i cittadini, nei loro spostamenti, sono tenuti a rispettare il principio secondo il quale deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e sono contestualmente chiamati ad adottare tutte le misure precauzionali consentite ed adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.

Da sottolineare come da questa sera sia divenuto un obbligo, e non più solo una prescrizione – come indicato nelle ordinanze comunali – l’utilizzo di una mascherina a copertura del volto, o di ogni altra protezione utile a evitare la propagazione del virus.