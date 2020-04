Coronavirus, L’Aquila: pagina web per la domanda dei buoni spesa

Pubblicato sul sito internet del Comune l’avviso per richiedere i buoni spesa. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 15 aprile



L’AQUILA – Come annunciato dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’assessore alle Politiche sociali, Francesco Bignotti, subito dopo l’approvazione della delibera da parte della giunta, è stato pubblicato l’avviso del settore Politiche per il benessere della persona per richiedere i buoni spesa previsti per l’emergenza Coronavirus Covid-19.

L’avviso – pubblicato nella pagina degli avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi, dell’area amministrazione del sito internet del Comune, prevede che le domande debbano essere inoltrate entro il 15 aprile attraverso la seguente pagina web https://bde.comune.laquila.it/bandi/buonispesacovid/domanda .

In base al browser utilizzato, al primo accesso la pagina in questione potrebbe rilasciare un messaggio di errore, probabilmente anche a causa dell’elevato traffico in entrata. Non c’è da preoccuparsi e si può cliccare per proseguire la navigazione ed entrare nella pagina contenente la form per compilare la domanda. Per qualsiasi informazione e assistenza tecnica, va contattato il Sed, la società partecipata del Comune che ha allestito la pagina web, al recapito telefonico 0862/320728, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed il martedì ed il mercoledì, anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Gli accessi all’avviso e alla pagina web per la domanda possono essere effettuati anche tramite la sezione speciale sul Covid 19 del sito internet del Comune dell’Aquila, www.comune.laquila.it, cliccando su ‘scopri’ del banner della campagna promozionale