Covid-19, all’Ospedale di Vasto colombe pasquali e gelato

Un dolce pensiero dalla Pasticceria Chez Angela e dalla Gelateria Dolce Brivido per tutti i sanitari impegnati nella lotta al Covid-19

VASTO (CH) – A Vasto (CH) c’è chi ricorda che anche in tempo di Coronavirus è Pasqua. Colombe pasquali in dono ad infermieri, medici e tutto il personale sanitario dell’Ospedale. Questo il gesto della Pasticceria Chez Angela per ringraziare coloro che lavorano ininterrottamente durante l’emergenza da Coronavirus. La Gelateria Dolce Brivido ha invece provveduto ad inviare ottimo gelato.

Iniziative che vanno ad aggiungersi a tutte quelle di chi ha pensato di omaggiare, con manifestazioni di solidarietà e vicinanza, l’operato di coloro che si trovano in corsia in questi giorni difficili. E che hanno regalato un tocco di dolcezza in un momento in cui ce n’é tanto bisogno.