RSA di Bivio Bellocchio, visita del sindaco di Giulianova [FOTO]

GIULIANOVA – Questa mattina il Sindaco Jwan Costantini ha fatto visita alla RSA di Bivio Bellocchio per controllare l’andamento dei lavori nella struttura che, a breve, sarà pronta ad ospitare i pazienti Covid-19 ritenuti non gravi ed in via di guarigione.

“Gli interventi stanno procedendo a ritmo incessante affinché la RSA venga aperta al più presto – dichiara il primo cittadino – e possa ospitare i degenti in condizioni di salute non gravi al fine di alleggerire il lavoro degli ospedali della provincia. Per noi è un traguardo importante essere riusciti a far aprire questa struttura che, di certo in questo momento di emergenza, riveste un ruolo strategico per il territorio”.

In allegato foto della visita del Sindaco Jwan Costantini in visita alla RSA di Bivio Bellocchio.