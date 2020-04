S-coroniamoci, al via la rubrica sulla web radio dell’Istituto Parrozzani

ISOLA DEL GRAN SASSO – Ai tempi del coronavirus la scuola di Isola del Gran Sasso-Colledara non si ferma. I docenti non si fermano. La web radio dell’Istituto comprensivo, la Parrozzani Inc Radio, apre le porte alla comunità circostante con la rubrica S-coroniamoci. Da lunedì 30 marzo, infatti, la radio ha messo a disposizione questo spazio virtuale per studenti, docenti e genitori e per chiunque voglia offrire il proprio contributo, inviando riflessioni, poesie, canzoni, messaggi realizzati nel periodo di quarantena.

S-coroniamoci, titolo esorcizzante che i redattori hanno voluto dare al nuovo programma, potrà ospitare file audio di circa 3 minuti ciascuno.

“Sentivamo il bisogno di mettere a disposizione di tutti uno spazio della scuola che rappresentasse un filo diretto con i nostri ragazzi, con le loro famiglie, con il territorio – ha detto la Dirigente Giovanna Falconi – ed è così che il team della web radio ha creato S- coroniamoci”.

La rubrica è stata anticipata da un radio- messaggio della Dirigente, “Andrà tutto bene” , disponibile in poadcast sul link della radio che potrete trovare nella home page del sito della scuola.