Assaggi enogastronomici sul web, racconti di gusto dal Pink Panel

Viant Gómez: “Manteniamo alta l’attenzione su un settore da noi amato e che merita sostegno, anche attraverso un gesto apparentemente poco incisivo”

PESCARA – La pandemia del 2020 non ferma il Pink Panel MásWine, l’unico gruppo amatoriale di solo donne assaggiatrici di vino. In ottemperanza alle disposizioni governative anti assembramento, il team al femminile nato in Abruzzo resta connesso in maniera virtuale e condivide sul web gli assaggi di vino con relativi sfiziosi abbinamenti. Le video degustazioni brevi, dirette e coinvolgenti possono essere seguite da tutti sulla pagina Facebook MásWine.

Le partecipanti del Pink Panel sono eno appassionate o sommelier provenienti da svariati ambiti professionali (ingegnere, impiegata, avvocato, scrittrice, ecc.). Esprimono senza pretese didattiche il parere organolettico sui vini da loro scelti e suggeriscono l’abbinamento più consono. Alcuni decisamente in linea con questo periodo di Pasqua.

Il Pink Panel si collega alle teorie scientifiche sulle capacità sensoriali delle donne, più sviluppate rispetto agli uomini. «Nella regione del cervello atta a ricevere i segnali olfattivi le donne hanno +43% di cellule e + 50% di neuroni rispetto agli uomini», si legge in uno studio dell’ente Monell Chemical Senses Center di Philadelphia.

La fondatrice del Pink Panel – Jenny Viant Gómez giornalista enogastronomica freelance, sommelier e degustatrice – ricorda che il gruppo non è un’associazione e nasce nel 2019 con l’obiettivo di proporre un modo di narrare orientato alla condivisione, all’immediatezza del racconto e senza l’attribuzione di punteggi al vino.

«L’emergenza Covid-19 ha decretato un forte colpo per la filiera agricola e per il comparto enogastronomico. Con le video degustazioni manteniamo alta l’attenzione su un settore da noi amato e che merita sostegno, anche attraverso un gesto apparentemente poco incisivo, ma dalla vasta divulgazione. Ora più che mai è necessario essere ambasciatori del bere e mangiare italiani», riassume la capo panel Viant Gómez.

I volti delle video degustazioni sono Pasquina Fracassi, Enca Polidoro, Valentina Bravi, Chiara Mascitelli, Norma Torrieri, Debora D’Ottavio, Giuliana Rotella, Lorenza Mammarella, Simona Di Nicola, Sandra Pantalone, Luisa Avallone, Paola Torrelli e Antonia Gualtieri.

Per il video di esordio presentato da pochi giorni la capo panel ha scelto un vino autoctono abruzzese da abbinare non a una pietanza, bensì alla solidarietà e al senso civico che deve vederci uniti in questo difficile momento.