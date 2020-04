Coronavirus, Campo di Giove: l’iniziativa della cooperativa Tavola rotonda

Per creare liquidità, si possono acquistare online buoni spesa di importo diverso, che potranno essere spesi non appena tornerà la normalità

CAMPO DI GIOVE (AQ) – Si chiama “…a presto! Il buono spesa ad ‘affetto immediato’”, ed é un’iniziativa pensata per dare un aiuto concreto ed immediato alle piccole attività economiche legate al turismo di Campo di Giove.

La proposta è stata realizzata dalla Cooperativa di comunità “Tavola Rotonda” con l’obiettivo di favorire la creazione di liquidità necessaria agli operatori economici che, soci della stessa cooperativa, a causa dei blocchi agli spostamenti dei turisti, stanno affrontando un momento di difficoltà.

In sostanza viene data la possibilità di acquistare on-line in modo semplice e sicuro tramite il sito web della cooperativa, buoni spesa da 10, 20 o 50 euro spendibili appena le condizioni lo permetteranno.

Un pò come se il turista – ma l’iniziativa è rivolta a chiunque – prenotasse un prodotto o servizio per usufruirne al primo ritorno a Campo di Giove con uno sconto del 10%. Un meccanismo molto simile a quello dei Risto bond creati per supportare il settore della ristorazione.

Questo il link dell’iniziativa della Cooperativa di comunità “Tavola Rotonda” e, sepossibile, un invito a condividerne il contenuto: https://cooperativatavolarotonda.com/2020/04/08/a-presto-il-buono-spesa-ad-affetto-immediato/