Castellalto, come fare la “Spesa Sospesa” per i cittadini in difficoltà

CASTELLALTO – Il Sindaco di Castellalto, Vincenzo Di Marco, ha indicato due modalità per contribuire alla “Spesa Sospesa” destinata ai cittadini in difficoltà economiche e residenti nel Comune. Ecco di seguito le due modalità:

IL PRIMO MODO

Quando vai a fare la spesa pensa a chi non la può fare o a chi non può comprare tutto, a causa della perdita di lavoro o mancanza di entrate causate dal COVID19. Puoi donare i prodotti di prima necessità nei punti indicati qui sotto.

Castellalto Capoluogo c/o il Comune nei giorni di:

Martedì orario 9-12

Giovedi orario 15-18

Delegazione Comunale Petriccione nei giorni di:

dal Martedì al Venerdì orari 9-12 / 15-18

Sabato orario 9-12

Castelnuovo Vomano tutti i giorni presso i supermercati aderenti dove troverai il contenitore per la donazione.

IL SECONDO MODO

Donando sul conto correte dedicato:

Iban: IT 70 H 05424 04297 000000001047

Causale: “emergenza COVID19” Famiglie in difficoltà

Tutte le informazioni al nr. 0861-294326

É in corso la raccolta fondi “RespiriAMOCastellalto” per i ventilatori per gli ospedali di Teramo e Atri, per la quale sono stati già raccolti circa 5000 €, un grazie a chi ha già donato e un grazie a chi lo farà nei prossimi giorni.

IBAN : IT 41 F 05424 04297 000000001037

Causale : “Respiriamo Castellalto – Donazioni Covid-19”

Da domani venerdì 10 aprile inizieremo la distribuzione dei buoni spesa già concessi alle famiglie in difficoltà, come da ordinanza della Protezione Civile Nazionale.

L’Amministrazione Comunale ha garantito la partenza di una grande macchina della solidarietà a Castellalto, con l’aiuto di tanti volontari, della Caritas, della Protezione Civile Alpini, della Croce Gialla e di tanti cittadini che stanno dando una mano. Adesso le chiavi e la guida di questo mezzo sono affidati alla nostra comunità.

“Tutti chi più e chi meno dobbiamo fare la nostra parte – dichiara Vincenzo Di Marco – io come Sindaco e noi tutti come Amministratori Comunali saremo i primi a farlo donando il nostro compenso mensile. É giusto farlo e fa bene farlo, se chiedi aiuto alla tua comunità devi essere pronto subito a dare il segnale, e metterti in prima linea”.