Covid-19, le iniziative solidali di Alba Adriatica

Il Sindaco: “La città é solidale, nessuno si tira indietro. Consegnati pacchi alimentari, attivati servizi per disabili e immunodepressi”

ALBA ADRIATICA (TE) – “Alba Adriatica è una Comunità che nell’unione e nella condivisione vive e riconosce il valore della solidarietà come desiderio grande dell’anima che ci rende vivi e ci fa tendere una mano verso chi in questo momento è più fragile, verso chi è in difficoltà”. A scriverlo é il Sindaco Antonietta Casciotti sulla sua pagina Facebook.

“Il NOI e non più l’lO, questa è la consapevolezza che ci condurrà tutti verso una vera rinascita dolorosa e faticosa, ma proprio per questo più vera, perché essere solidali aiuta a far parte di qualcosa, aiuta a non sentirci figli unici, ma ad agire pensando di avere tanti altri fratelli.

É il tempo di costruire e nessuno può tirarsi indietro, in questo cammino nessuno deve rimanere o sentirsi solo.

Sono giorni difficili, è in atto una guerra che vogliamo vincere ma non conosciamo ancora quale prezzo pagheremo, sicuramente sarà un prezzo alto, ed è giusto, umano, cristiano, che chi può non si ritragga, non si tiri indietro con il rischio che siano sempre gli stessi a pagare questo prezzo. Anche il senso della paura cambia quando non si è più soli, e dobbiamo aiutarci affinchè questo non avvenga.

Ringrazio tutte le associazioni e i privati cittadini che in forma spontanea hanno attivato azioni di solidarietà nelle modalità ritenute più opportune.

L’Amministrazione Comunale, comprendendo il momento di estrema difficoltà che molte famiglie stanno vivendo a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, ha già provveduto ad attivare forme di sostegno ed aiuto in collaborazione con la Protezione Civile e la Caritas e attraverso la generosità di privati cittadini e associazioni locali.

Con la consegna di pacchi alimentari risultano già assistite alla data odierna n° 60 famiglie in fragilità economico/sociale, alcune di queste famiglie erano già in carico ai servizi sociali.

Ad oggi sono pervenute all’Amministrazione le seguenti donazioni:

JUMBO n° 30 pacchi alimentari Euro 1.500,00

CONAD n° 50 buoni spesa Euro 1.500,00

Associazione DE FINIS n° 9 pacchi alimentari

CARITAS n° 19 pacchi alimentari

STACCHIOTTI OTTAVIO n° 42 buoni spesa Euro 500,00

Ass.ni Locali residuo lotteria natale Euro1.536,00

ASSESSORI E SINDACO Euro 5.750,00

TOTALE Euro 10.786,00

Attraverso l’attivazione del servizio di assistenza e ausilio, che prevede la consegna a domicilio di farmaci e di generi alimentari, rivolto a persone sole over 65, ai disabili e agli immunodepressi, sono stati consegnati farmaci a n° 21 famiglie, in collaborazione con la Croce Rossa e la Croce Bianca e generi alimentari a n° 4 famiglie attraverso la collaborazione della Protezione Civile.