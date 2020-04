Chieti, viaggio virtuale all’interno dei Musei archeologici

Con un semplice clic sul link del Ministero dei Beni Culturali oppure dei Musei di Chieti si rimarrà in contatto con l’arte in tempi di Covid-19

CHIETI – La cultura non si ferma. L’offerta culturale dei Musei Archeologici Nazionali di Chieti, fruibile da casa, permette di rimanere in contatto con l’arte e la cultura anche in questa difficile circostanza. Un viaggio virtuale interattivo e immersivo condurrá all’interno dei principali musei del Polo museale dell’Abruzzo per vederli come non si erano mai visti.

Per essere introdotti in questo affascinante viaggo basta andare sul sito MiBACT, percorso: Home > la Cultura non si ferma > Musei oppure sul sito Istituzionale dei musei: https://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/