Città Sant’Angelo, ecco il protocollo per la gestione dell’igiene urbana

CITTÁ SANT’ANGELO – A scendere in campo contro il covid19, ci sono molti eroi. Negli organi di stampa e sui social, giustamente, vengono celebrate e ringraziate le forze di Polizia, il Personale Sanitario e le associazioni di volontariato ma c’è una categoria che lavora in maniera indefessa e senza essere citata, che andrebbe ringraziata parimenti, ed è quella degli operatori ecologici. Il servizio di igiene urbana, in questi giorni di quarantena, è un settore strategico al pari del sistema sanitario, delle Forze Armate, della Protezione Civile e delle Associazioni di volontariato.

A Città Sant’Angelo, sin dai primi momenti, si sono messe in atto le disposizioni nazionali, regionali e locali, in materia di raccolta rifiuti. L’Amministrazione comunale, il C.O.C. e la Società Ambiente spa Unità Operativa di Città Sant’Angelo, si sono immediatamente confrontati e, in perfetta sinergia, hanno predisposto tutti gli interventi necessari affinché il servizio raccolta non subisse cambiamenti e/o limitazioni, a discapito della cittadinanza già segnata da un imprevedibile e inevitabile momento di restrizione personale. Grazie alla collaborazione fattiva tra il Sindaco, Matteo Perazzetti, l’Assessore con delega all’Igiene Urbana, Simona Rapagnetta e alla Vice Presidente di Ambiente spa, Francesca Sagazio, si sono adottate le prime misure di sicurezza.

È stata predisposta la chiusura del cimitero e dell’eco centro (ritenuti entrambi luoghi di assembramento). Successivamente, dal 16 marzo 2020, in ottemperanza a quanto disposto dall’ISS, la società Ambiente ha attivato il giro di raccolta “dedicata” dei rifiuti prodotti dalle persone covid positive, e per le persone poste in quarantena obbligatoria. Il servizio è realizzato nel rispetto di una serie di prescrizioni: formazione specifica del personale; dotazione di particolari strumenti di protezione individuale; l’utilizzo di un mezzo adibito esclusivamente a tale servizio. Inoltre, anche le famiglie interessate sono state dotate di un kit ad hoc, necessario al corretto conferimento dei rifiuti in totale sicurezza. Il servizio viene erogato cinque giorni su sette, e tutte le persone coinvolte direttamente, possono contattare telefonicamente gli uffici, per fugare qualsiasi dubbio e chiedere spiegazioni.

Gli uffici interessati, redigono quotidianamente una reportistica dettagliata, che permette di conoscere minuziosamente la tracciabilità del rifiuto, dalla produzione fino al conferimento in discarica. Oltre al servizio di raccolta dedicato, dal 12 marzo, a cadenza settimanale dedicando due giorni, è prevista la sanificazione dell’intero territorio comunale. Questa misura sarà protratta fino al termine dello stato di emergenza mondiale. Una richiesta di collaborazione è stata fatta anche alla popolazione angolana, e cioè quella di continuare nella raccolta differenziata avendo però cura di imbustare tutte le tipologie di rifiuto, prima di inserirlo comunque nei mastelli, rispettando la regola già nota del “mastello pieno”.

Questa necessità serve a tutelare gli operatori ecologici che, ogni giorno, mettono a rischio la propria incolumità per il bene collettivo. A poche ore dalla Pasqua e dalla Pasquetta, l’invito è sempre quello di rimanere a casa e di seguire, in maniera tassativa, tutte le disposizioni nazionali, regionali e locali al fine di garantire la salute pubblica e privata. Il senso civico deve primeggiare sull’egoismo. Quindi l’invito è quello di passare le festività all’interno delle nostre abitazioni, senza spostarci o creando assembramenti nocivi per noi e per gli altri. Il momento è difficile e adesso serve il sacrificio di tutti affinché si possa uscire il prima possibile da questa situazione.